علیزاده به مدال برنز دست یافت/ پانزدهمین مدال برنز کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، فرشاد علیزاده برای دستیابی به مدال برنز بازی‌های آسیایی گوانگجو در وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی دقایقی پیش به مصاف "عزیزبیک مراداف" از ازبکستان رفت.

علیزاده که با شکست مقابل حریفی از ژاپن در دستیابی به مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجو بازنده بود، در مصاف با کشتی گیر ازبکستانی با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسید و مدال برنز بازی‌های آسیایی را بدست آورد.

این پانزدهمین مدال برنز کاروان ورزش کشورمان در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی بود.

تا دقایقی دیگر دو کشتی کشورمان به نام‌های طالب نعمت پور و بابک قربانی در فینال اوزان 84 و 96 مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی گوانگجو به میدان می روند.