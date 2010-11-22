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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

دعوت مشترک امام جمعه و استاندار زنجان برای استقبال از رئیس جمهور

دعوت مشترک امام جمعه و استاندار زنجان برای استقبال از رئیس جمهور

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار و امام جمعه زنجان در بیانیه ای مشترک خواستار حضور پرشور و باشکوه مردم استان و بخصوص شهر زنجان در آئین استقبال از رئیس جمهور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این بیانیه مشترک آمده است:  استان زنجان در ایامی که در هفته ولایت و در آستانه عید غدیر خم جشن های فرخنده اعیاد اسلامی را به نکویی برگزار می کند میزبان حضور رئیس جمهور محبوب کشورمان خواهد بود.
 
امام جمعه زنجان و استاندار زنجان در این بیانیه یادآور شدند: مردم شریف استان که در طول 6 سال گذشته ثمرات دستاوردهای عظیم دولت منتخبشان را به عینه احساس و تحولات ارزنده ایجاد شده در توسعه همه جانبه و فراگیر استان را شاهد هستند مشتاقانه آماده پذیرایی اعضاء هیئت دولت است.
 
حجت الاسلام واعظی و محمد رئوفی نژاد در این بیانیه آورده اند: حماسه سازان این دیار که همواره ثابت کرده اند در تمامی رویدادهای انقلاب نقش بی بدیلی داشته و با شعور و درک فراگیر خود همیشه بهترین را انتخاب و در مسیر بهترین ها قدم برمی دارند و در تبعیت از ولایت و شعور و شور حسینی زنجان زبانزد همگان می باشند روز سه شنبه 2 آذر ماه در جریان سومین دور سفر منتخب و محبوب مردم جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت قرار خواهند گرفت.
 
بیانیه مشترک امام جمعه زنجان و استاندار زنجان می افزاید: یقینا این سفر برکات عدیده ای برای استان زرخیز و مستعدمان خواهد داشت و خادمین شما در استان تمام تلاش خود را مصروف داشته اند تا حداکثر بهره مندی را از تشکیل جلسه دولت عدالت محور عاید استان نماید.
 
حجت الاسلام واعظی و محمد رئوفی نژاد در بیانیه خود بار دیگر بر لزوم استقبال باشکوه از رئیس جمهوری  افزودند: رجاء واثق داریم حضور گرم و شور آفرین شما مردم استان زنجان به برکات معنوی این واقعه فرخنده خواهد افزود و جلوه های تازه ای از پیوند عمیق ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش خواهند گذاشت.
کد مطلب 1196032

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