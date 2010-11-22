به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، رقابتهای کشتی فرنگی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از صبح روز یکشنبه با مبارزات حمید سوریان آغاز شد و هر چند این کشتی گیر با پیروزی بر رقیب کره ای امیدها برای کسب مدال طلا را زیاد کرد اما با شکست در مرحله نیمه نهایی و سپس رده بندی، به عنوان پنجم رسید.

اما این پایان کار کشتی فرنگی ایران نبود و در شرایطی که پیش بینی ها برای مدال آوری کشتی فرنگی دو تا سه مدال بود، کشتی گیران ایرانی غیرت کردند و چهار مدال طلا و یک برنز را برای کشورمان به ارمغان آوردند تا رکورد کسب مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی پس از انقلاب شکسته شود.

در رقابتهای کشتی فرنگی روز یکشنبه امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم و سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم دو مدال طلا را برای کاروان ورزشی ایران به ارمغان آوردند و روز دوشنبه نیز طالب نعمت پور در وزن 84 کیلوگرم و بابک قربانی در وزن 96 کیلوگرم به دو مدال طلا دست پیدا کردند.

ضمن اینکه فرشاد علیزاده در وزن 74 کیلوگرم با وجود شایستگی که داشت در دیدار رده بندی حضور یافت و با غلبه بر حریف خود به مدال برنز دست یافت. امیر علی اکبری تنها فرنگی کار باقیمانده تیم ملی ایران است که در وزن 120 کیلوگرم رقابتهایش را از صبح روز سه شنبه برگزار خواهد کرد.

چهار مدال کشتی فرنگی در بازیهای آسیایی تعداد مدالهای طلای کاروان ایران را به دوازده مدال طلا رساند تا جایگاه چهارم کاروان ورزشی ایران در رده چهارم تثبیت شود. ورزش ایران در بازیهای آسیایی دوحه که بیشترین تعداد مدال طلا بود، 11 ورزشکار طلایی داشت که بابک قربانی با مدال طلای خود این رکورد را شکست.