سرانه مطالعه کتاب در یزد 14 دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسن علایی یکشنبه شب در مراسم جشن کتاب استان یزد با اشاره به برگزاری جشن اهدای کتاب به مناسبت هفته کتاب در یزد اظهار داشت: این طرح بزرگ در راستای حفظ میراث مکتوب و نهادینه کردن فرهنگ اهدای کتاب، نشر معارف و علوم مفید از طریق مطالعه، برای نخستین بار در کشور در استان یزد برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه استان یزد از جهت شاخص های کتابخانه ای در سال 88 مقام نخست کشور را به دست آورد، افزود: امیدواریم با تلاش و جدیت همه دستگاهها و حمایت مدیران استان، این موفقیت تداوم داشته باشد.

علایی خاطرنشان کرد: با راه اندازی شبکه اینترانت کتابخانه های استان در هفته کتاب امسال، همه کتابخانه های عمومی استان به همدیگر متصل خواهند شد و اعضا در هر یک از کتابخانه های استان می توانند به منابع همه کتابخانه ها دسترسی پیدا کنند و امکان جستجوی مرجع مورد نظر خود را داشته باشند.

استودیوی تولید کتاب گویا در اردکان راه اندازی شد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان یزد، راه اندازی استودیوی تولید کتاب گویا در شهرستان اردکان را یکی دیگر از برنامه های مهم این اداره کل در هفته کتاب برشمرد و بیان داشت: این استودیوی مجهز با همکاری سازمان بهریستی استان و فرمانداری اردکان شروع به کار خواهد کرد و به تولید کتابهای گویای دیزی که صدا و متن به طور همزمان در آنها پخش و ارائه می شود، خواهد پرداخت.

علایی، سرانه مطالعه در استان را 14 دقیقه و 30 ثانیه عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه نوسوادان حدود 250 هزار نفر از جمعیت استان را شامل می شوند، درصدد هستیم با اجرای طرح تحکیم سواد در بین نوسوادان، این قشر را به مطالعه سوق دهیم تا ضمن کاربردی شدن سواد برای این قشر، سرانه مطالعه استان به شکل قابل توجهی افزایش یابد و طبق اهداف سند چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 1404 به 90 دقیقه در روز برسد.

وی همچنین تعداد اعضای کتابخانه‌ های استان یزد در حال حاضر را 115 هزار نفر اعلام کرد و افزود: هم اکنون 96 کتابخانه در استان یزد مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 57 کتابخانه مجهز به اینترنت هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار یزد نیز در این مراسم ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و کارکنان و کتابداران این اداره کل در راستای ترویج فرهنگ مطالعه مفید، خاطرنشان کرد: از زمان مدیریت جدید بر اداره کل کتابخانه های عمومی یزد، تحولات خوبی در بخش کتابخوانی استان ایجاد شده است.

مطالعه باید زمینه ساز رشد و زندگی بهتر انسانها باشد

محمدرضا بابایی جایگاه مطالعه و علم آموزی را در آموزه های نورانی اسلام، رفیع دانست و بیان داشت: مطالعه و کتابخوانی باید زمینه ساز رشد انسان و ارتباط نزدیک او با پرودگار باشد و سبب بهتر شدن زندگی انسانها شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با تاکید بر توجه به تاریخ شفاهی کشور بیان داشت: اگر بر روی تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و تاریخ معاصرمان کار نکینم، بیگانگان طبق سلایق خود روی آن کار خواهند کرد.

محمود عالیشوندی با تاکید بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری مقادیر زیادی کتاب به ارزش 730 میلیون تومان به مدارس، نهادهای آموزشی، کتابخانه و مساجد اهدا شده است.

عالیشوندی بیان داشت: میزان اهدای کتاب این اداره‌ کل در سال گذشته به ارزش 130 میلیون تومان بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 21 میلیون تومان از نویسندگان و ناشران در راستای حمایت از آنها، کتاب خریداری شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در ادامه با اشاره به اینکه باید زیرساختهای استان یزد را برای مطالعه مفید فراهم آوریم، تاکید کرد: آمارهایی که در مورد سرانه مطالعه ارائه می‌شود باید مبتنی بر تحقیق و پژوهش باشد.

اثرسنجی کتاب در حوزه های پژوهشی نادیده گرفته شده است

عالیشوندی خاطرنشان کرد: یکی از خلأهای اساسی در امر کتاب و کتابخوانی، اثرسنجی دانست و بیان داشت: متاسفانه در حوزه کتاب و کتابخوانی از سوی پژوهشگران اثرسنجی لازم صورت نمی‌ گیرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان یزد در بخش دیگر از سخنان خود با هشدار نسبت به اینکه اگر به تاریخ ‌شناسی انقلاب اسلامی توجه نکنیم، رسانه‌ها و کشورهای بیگانه به آن توجه خواهند داشت، متذکر شد: غفلت ما از تاریخ شفاهی کشور باعث می ‌شود تا پژوهشگران کشورهای خارجی آن ‌طور که دلخواه آنهاست، تاریخ عظیم کشور ما را بیان کنند.

عالیشوندی ادامه داد: نباید از غفلت به راحتی عبور کنیم زیرا باعث خواهد شد فرهنگ این کشور تا چند سال دیگر وارونه جلوه داده شود.

در این مراسم از کتابداران نمونه، خادمان برتر عرصه کتاب و کتابخوانی، فرمانداران و شهرداران نمونه استان در امر توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و نمایندگان برتر دستگاههای مختلف استان یزد تجلیل شد.

در این مراسم همچنین از مسن ترین و خردسال ترین عضو کتابخانه های عمومی استان یزد با اهدای لوح سپاس و یادمان خادمان کتاب تقدیر شد.