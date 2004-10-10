الوطن خبر داد: تلاش هاي بارزاني براي بهبود روابط اكراد با آنكارا

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الوطن عربستان، يك منبع عالي رتبه در حزب دمكرات كردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني از سفر رهبر حزب دمكرات به خارج از عراق خبر داد.



به گفته وي، بارزاني براي بهبود روابط ميان كردستان و تركيه با مسئولان اين كشور در آنكارا ديدار و گفتگو خواهد كرد.



اين در حالي است كه آنكارا حزب بارزاني و به طور كلي احزاب كرد ديگر را به تلاش براي سلطه بر منطقه نفت خيز كركوك و درپيش گرفتن رويكرد وگرايش جدايي طلبانه براي اعلام دولت مستقل كردستان با جدا كردن اين منطقه از عراق متهم مي كنند.



آنكارا سوم ماه جاري به اين مطلب اشاره كرده بود كه نيروي نظامي وابسته به خود در اربيل تحت عنوان " نيروي نظارت بر صلح " كه براي نظارت بر آتش بس ميان احزاب كرد از 7 سال پيش فعاليت مي كرد را منحل كرده است و مسئولان آن در پي فشارهاي مقامات آمريكايي و عراقي به تركيه بازگشته اند.





شايان ذكر است اين خبر در حالي منتشر مي شود كه بارزاني دو ماه پيش در واكنش به مخالفت برخي مقامات تركيه با اعطاي خودمختاري به اكراد عراق تصريح كرده بود آينده عراق را تركيه تعيين نمي كند.



بارزاني تاكيد كرده بود : مقامات تركيه به وي اطمينان داده اند با حكومت خودمختاري كردهاي عراق مخالفت نخواهند كرد.



بارزاني كه حزب تحت امر وي بر نيمه از منطقه كردستان در شمال عراق تا امتداد مرزهاي تركيه سيطره دارد و نيم ديگري آن تحت كنترل حزب اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني است، گفت : اگر موضع رسمي آنكارا اظهارات مقامات تركيه باشد كه با خودمختاري كردها مخالفت كرده اند من درباره ديدار خود از تركيه تجديد نظر خواهم كرد.



رهبران تركيه از دادن حكومت خودمختاري به كردهاي عراق كه تعداد آنها به 5 ميليون تن مي رسند نگران هستندو آن را به مثابه تحريك اقليت كرد در تركيه كه شمار آنها به 10 ميليون تن مي رسند قلمداد مي كنند.



رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه اخيرا هشدار داده بود فدراليسم بر اساس قوميت گرايي در عراق با اراده كشورهاي همسايه عراق در تعارض است و تهديدي براي امنيت و ثبات منطقه خواهد بود.



نخست وزير تركيه تاكيد كرده بود آنكارا از ملت عراق براي رسيدن به انسجام و يكپارچگي داخلي و توسعه در كوتاه مدت واز وحدت ارضي عراق حمايت مي كند.