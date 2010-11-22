خوزستان میزبان 10 گونه پرستوی دریایی

عادل مولا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خوزستان دارای پنج تالاب مهم به نام‌های میانگران و بندون در ایذه ، شادگان در شهرستان شادگان، هورالعظیم در هویزه و بامدژ در شهرستان اهواز است که هر ساله در فصل پائیز و زمستان این تالاب ه به محل زندگی پرندگان نادر کشور تبدیل می شود.

وی افزود: کوچ پرندگان مهاجر به استان از اول مهرماه آغاز و تا اواخر فروردین ماه ادامه خواهد داشت و هر سال به صورت میانگین بیش از 140 هزار گونه پرنده در این فصل از سراسر جهان به خوزستان مـهاجرت می کنند.



معاون محیط طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان عنوان کرد: پرندگانی که برای گذران فصل زمستان به خوزستان وارد می شوند معمولا از مناطقی همچون آسیایه میانه، سیبری و روسیه می آیند که این پرندگان معمولا در فاصله رسیدن تا خوزستان در برخی استان های کشور همچون استان های شمالی توقف می کنند.



وی با اشاره به ورود پرستوهای دریایی به استان خوزستان در این فصل از سال افزود: این پرندگان از مناطق شمالی کشور برای گذران فصل زمستان به مناطق ساحلی و دریایی استان همچون خور موسی، جزیره قبر ناخدا، بنه، دارا، بونه و مدلگار مهاجرت کرده اند.



مولا اضافه کرد: تاکنون 10 گونه پرستو مهاجر همچون پرستوی دریایی گونه سفید، کـاکـلی بزرگ و کوچک، پرستوی دریایی تیره و پشت تیره، پشت دودی و معمولی در استان شناسایی شده است.



معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین گفت: 193 هزار هکتار از مناطق طبیعی استان خوزستان امسال در فهرست مناطق حفاظت شده کشور قرار می گیرد.



مولا این مناطق را شامل دیمه رامهرمز، چهل پا در اندیمشک، میشداغ در بستان و تالاب هورالعظیم در هویزه برشمرد و اظهار داشت: پرونده این مناطق برای ثبت در فهرست مناطق حفاظت شده به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده است.



معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: این مناطق به علت دارا بودن گونه های منحصر به فرد جانوری شامل آهو، قوچ، میش، لاک پشت فراتی و پرندگان نادر مهاجر و تنوع گیاهی متنوع و منحصر به فرد در قالب اثر ملی طبیعی مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع معرفی شده اند.



وی مساحت مناطق حفاظت شده استان را بیش از 520 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: تا پایان امسال این میزان به بیش از 713 هزار هکتار افزایش می یابد.



مولا همچین اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح شناسایی و تهیه اطلس خزندگان مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش خوزستان، تاکنون بیش از ۵۰ گونه خزنده شناسایی شده که از این تعداد ۹ گونه جدید در استان شناسایی و به ثبت رسیدند.