کشف اسلحه در دزفول 2.5 برابر رشد داشت

عباس حسینی پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: از این تعداد سلاح کشف شده، 33 قبضه سلاح جنگی و 28 قبضه آن، شکاری است.

وی افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 2.5 برابر رشد داشته است که حاکی از افزایش تلاش دستگاه قضایی و ماموران انتظامی در برخورد با این پدیده اجتماعی است.



به گفته رئیس دادگستری دزفول، در مدت مشابه سال قبل، 14 قبضه سلاح جنگی و 9 قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.





رئیس دادگستری دزفول همچنین گفت: در هفت ماه گذشته، 47 نفر از عوامل تولید و توزیع مشروب الکلی در شهرستان دزفول دستگیر شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 162 درصد رشد نشان می دهد.



وی افزود: از این افراد سه هزار و 634 لیتر مشروب دست ساز و 211 قوطی مشروب خارجی کشف و ضبط شد.



حسینی پویا گفت: در مدت مشابه سال گذشته، با تلاش ماموران پلیس امنیت اخلاقی دزفول، 520 لیتر مشروب دست ساز و 263 قوطی مشروب خارجی کشف شد و در این ارتباط ، 29 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

