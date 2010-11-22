خوزستان دارای بیشترین مجتمع های آموزشی در کشور است

سید بهزاد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی این مجتمع‌ها به دلیل پراکندگی، بعد مسافت میان برخی از مدارس و این مجتمع ها بوده است، افزود: استانداری خوزستان مبلغ دو میلیارد تومان از محل اعتبارات جاری خود را برای حل مشکل رفت و آمد دانش‌آموزان و تردد معلمان اختصاص داد.



وی عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش چند راهبرد اساسی را دنبال می‌کند؛ از جمله تغییر نظام ساختاری از سه دوره به دو دوره تحصیلی که از سال 91 اجرا می‌شود و تحول در محتوای کتب درسی که از سال90 انجام می‌شود. همچنین اتصال100 هزار مدرسه کشور به شبکه اینترانت (اینترنت ملی کشور) از برنامه‌ها است که در استان خوزستان دو هزار مدرسه شامل این طرح می‌شود.

رئیس گروه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان درباره مجتمع های آموزشی و پرورشی در استان گفت: کلیه مدارس عادی روستایی و عشایری تحت پوشش این مجتمع ‌ها قرار می‌گیرند؛ تشکیل این مجتمعها با تعداد حداقل 200 دانش‌آموز یا حداقل شش واحد آموزشی امکان‌پذیر است.

وی افزود: مجتمع ها و واحدهای آموزشی تحت پوشش دارای یک حساب بانکی هستند که اعتبارات سرانه با مسئولیت مدیر مجتمع هزینه می‌شود. توسعه عدالت آموزشی و پرورشی، هویت بخشی به مدیریت آموزشگاهی و افزایش اختیارات برخی مدیران مدارس و استفاده بهینه از خدمات و تجهیزات موجود در مدارس تحت پوشش برخی از اهداف تشکیل مجتمع ‌های آموزش و پرورشی است.



رئیس گروه آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: 658 مجتمع آموزشی در نقاط روستایی و عشایری قرار دارند و در مناطق شهری هیچ مجتمعی واقع نیست. سه هزار و 900 مدرسه روستایی و عشایری تحت پوشش این مجتمع ها قرار می‌گیرند. دوره ابتدایی با دو هزار و 847 مدرسه بیشترین سهم و دوره دبیرستان با 277 مدرسه کم‌ترین سهم را در این زمینه دارند. علت افزایش مدارس ابتدایی در این طرح پراکندگی دوره ابتدایی و پوشش تحصیلی در این مناطق است.



وی اظهارداشت:210 هزار و 794 دانش‌آموز روستایی تحت پوشش 658 مجتمع آموزشی و پرورشی استان قرار دارند.