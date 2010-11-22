حلیم کوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این میزان درآمد با تولید 240 هزار تن انواع محصولات باغی،120 میلیون شاخه گل بریده ،133 میلیون پیاز و پیازچه گل و سه میلیون اصله درخت و درختچه زینتی حاصل شده است.

کوتی افزود: هم اکنون استان خوزستان در زمینه تولید پیاز و پیازچه گل مریم دارای مقام نخست و در تولید گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی جزو سه استان برتر کشور است.



وی یادآور شد : استان خوزستان با داشتن تنوع محصولات باغی مانند خرما، انواع مرکبات، انگور، انار، قارچ خوراکی و گل و گیاهان زینتی از مناطق مهم کشور در بخش باغبانی است.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از آغاز برداشت 120 میلیون شاخه گل بریده از گلزارهای سراسر خوزستان خبر داد.



کوتی گل های رز، مریم، گلایول و نرگس را از جمله گل های برداشت شده در استان برشمرد و اظهار داشت: استان خوزستان در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی جزو سه استان برتر کشور است.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: 10 درصد سطح زیرکشت گل و گیاهان زینتی به خوزستان اختصاص دارد به گونه ای که استان خوزستان در حال حاضر بالغ بر 570 هکتار زمین برای کشت گل و گیاهان زینتی اختصاص داده است.



وی گل های رز، مریم، نرگس، گلایول، درخت و درختچه های زینتی پیاز و پیازچه، گل های فصلی و گیاهان آپارتمانی را از جمله تولیدات گل و گیاهان زینتی استان برشمرد و گفت: گل و گیاه زینتی در خوزستان به دو روش کشت در فضای آزاد و گلخانه تولید می شود.



مدیرباغبانی سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت: بخش کشاورزی خوزستان در سال گذشته با تولید 20 میلیون و 470 هزار شاخه گل مریم به رتبه اول در تولید این گل رسید.