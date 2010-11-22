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۱ آذر ۱۳۸۹، ۷:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

شمشیربازان اسلحه سابر حذف شدند

شمشیربازان اسلحه سابر حذف شدند

تیم ملی شمشیربازی اسلحله سابر کشورمان با قبول شکست برابر قزاقستان از دور بازی‎های آسیایی 2010 چین حذف شد.

به گزارش خبرنگا اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه مسابقات شمشیربازی شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی و در اسلحه سابر امروز دوشنبه تیم ملی کشورمان با ترکیب مجتبی عابدینی، حمیدرضا طاهرخانی و امین قربانی در مصاف با قزاقستان با نتیجه 28 بر 45 شکست خورد و از حضور در مرحله نیمه نهایی این قابت‎ها بازماند.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر کشورمان در حالی از دور بازی‎های آسیایی حذف شد که تا هیچ یک از شمشیربازان کشورمان در بخش انفرادی و تیمی این بازی‎ها موفق به کسب مدال یا عنوان قابل توجه نشده‎اند.

در رقابت‎های شمشیربازی اسلحه سابر شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی علاوه بر ایران، تیم‎های قزاقستان، کره، عربستان،ژاپن، کویت، هند و چین نیز شرکت داشتند.
 
تیم ملی شمشیربازی کشورمان فردا سه شنبه رقابت‏های خود را در بخش تیمی اسلحه فلوره پیگیری می‎کند.
کد مطلب 1196058

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