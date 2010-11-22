شمشیربازان اسلحه سابر حذف شدند

به گزارش خبرنگا اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه مسابقات شمشیربازی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی و در اسلحه سابر امروز دوشنبه تیم ملی کشورمان با ترکیب مجتبی عابدینی، حمیدرضا طاهرخانی و امین قربانی در مصاف با قزاقستان با نتیجه 28 بر 45 شکست خورد و از حضور در مرحله نیمه نهایی این قابتها بازماند.
تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر کشورمان در حالی از دور بازیهای آسیایی حذف شد که تا هیچ یک از شمشیربازان کشورمان در بخش انفرادی و تیمی این بازیها موفق به کسب مدال یا عنوان قابل توجه نشدهاند.
در رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی علاوه بر ایران، تیمهای قزاقستان، کره، عربستان،ژاپن، کویت، هند و چین نیز شرکت داشتند.
تیم ملی شمشیربازی کشورمان فردا سه شنبه رقابتهای خود را در بخش تیمی اسلحه فلوره پیگیری میکند.
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