نوحه های سطحی به عزاداریها وارد نشود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف اماملو صبح دوشنبه در دومین دوره انتخابات کانون مداحان زنجان با بیان اینکه اشعار و نوحه های عنوان شده در برخی مجالس عزاداری اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دور از شان و جایگاه والای ائمه معصومین است، افزود: اشعار و نوحه هایی که در خصوص اهل بیت (ع) عنوان می شود باید در شان و منزلت اهل بیت بوده و خرافه گری و بیان مطالب غیرواقع نباید در اشعار وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: عزاداریهای ماه های محرم و صفر باید با مدیریت صحیح و کامل در شان و مقام اهل بیت (ع) برگزار شود.

اماملو با اشاره به اینکه برخی هیئتهای عزاداری در خارج از زمان مقرر اقدام به برگزاری مراسم عزاداری می پردازند، افزود: این اقدام به نوبه خود موجب آزردگی و رنجش اهالی می شود لذا هیئت های مذهبی در مراسم های خود به این امر توجه جدی داشته باشند.

معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان نگاه ویژه و کارشناسی به اشعار مداحی ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر در برخی اشعار و نوحه ها مشکل وجود دارد.

اماملو تلاش دشمن را در القا و وارد کردن برخی خرافات و بدعتها در عزاداریهای اهل بیت(ع) را یادآور شد و افزود: شکل گیری برخی خرافات و بدعتها در راستای جنگ نرم دشمن است و باید همه در این خصوص آگاه باشند.

وی توجه جدی پیشکسوتان و کارشناسان مقوله مداحی و شعر آئینی را در خصوص جلوگیری از ورود خرافات و بدعت ها در مداحی ها و اشعار آئینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: نباید با کارهای خرافی و انحرافی جایگاه و شان عزاداریها اهل بیت را پائین بیاوریم.

اماملو مداحی ها و عزاداریهای آذری زبانها را دارای ریشه عمیق تاریخی و اعتقادی دانست و ادامه داد: باید تلاش شود جایگاه والا و غنی عزاداریها و مداحی های آذری زبانها حفظ شده و این روند به نسل های آینده منتقل شود.

وی اقدامات صورت گرفته در برخی هیئتها را در زمینه خرافه زدایی از اشعار و مداحی ها را مهم عنوان کرد و افزود: خوشبختانه در حال حاضر شاهد برگزاری جلسات قرآنی در هیئت های مذهبی هستیم که این روند گام مهم و تاثیرگذار در جلوگیری از ورود خرافات به عزاداریها در هیئت های مذهبی است.