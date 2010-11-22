تعیین تکلیف قیمت تمام شده آب توسط سازمان حسابرسی

سیدمهدی ثمره هاشمی در گفتگو با مهر گفت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به طور قطع به نفع کشور، مردم و منابع کشور خواهد بود و گام بزرگی در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی به شمار می رود، این درحالی است که پرداخت مستقیم یارانه ها در کشور نیز عملیاتی شده و به طور عملی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور کلید خورده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: قیمت آب مباحث پیچیده خاص خود را دارد. بر این اساس، این قیمت باید با در نظر گرفتن عواملی همچون چگونگی تامین از منابع آب زیرزمینی یا سطحی، فاصله محل انتقال، کیفیت و نحوه استحصال تعیین شود.

وی تصریح کرد: در طول ماه‌های گذشته کار بسیار سنگین کارشناسی در رابطه با محاسبه قیمت آب در وزارت نیرو صورت گرفته و حتی کارشناسان این وزارتخانه بر سر تعیین قیمت آب، اختلاف نظرهای کارشناسی زیادی داشتند؛ به هرحال بعد از ده ماه کار کارشناسی فشرده، قیمت تمام شده آب شرب و کشاورزی به شکل جداگانه محاسبه شد.

به گفته ثمره هاشمی، بسته پیشنهادی آب به کارگروه طرح تحول اقتصادی در دولت ارجاع شد و کارگروه نیز تا به حال، چند جلسه کارشناسی برگزار کرده و در نهایت، کار به سازمان حسابرسی کشور ارجاع شده است تا بررسی جدی تری بر روی قیمت تمام شده پیشنهادی آب صورت گیرد. وی اظهار داشت: حداکثر تا پایان امسال، قیمت تمام شده آب اعلام می شود.

مشاور وزیر نیرو گفت: تجهیزات کاهنده مصرف آب به صورت مرتب در کشور تولید می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد، البته وزارت نیرو به دولت پیشنهاد داده است تا 100 میلیارد تومان برای توزیع تجهیزات کم مصرف اختصاص دهند تا شرکت آب و فاضلاب، تجهیزات کاهنده مصرف را تهیه کرده و به شکل یارانه ای در اختیار مردم قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مردم دقت بیشتری در مصرف آب، انرژی و برق خواهند داشت و داوطلب می شوند که به هر شکل، مصارف خود را کاهش دهند.