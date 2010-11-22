به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، بیشتر از دو روز از واژگون شدن اتومبیل برقی داخل دهکده ورزشکاران بازی های آسیایی در پیچ مسیر و پرتاب شدن بانوان ملی پوش کشورمان به بیرون از ماشین می گذرد.

از مجموع چهار ملی پوش حادثه دیده، "پگاه زنگنه" دچار آسیب دیدگی شدیدتری شد تا آنجا که منجر به بستری شدن وی در بیمارستان Panyu شهر گوانگجو و از دست دادن این دوره از بازی های آسیایی شد. با این حال تاکنون هیچ مقام مسئولی مسئولیت این حادثه و اتفاقی که به قیمت تهدید شدن سلامتی پگاه زنگنه تمام شده را بر عهده نمی‌گیرد!

فدراسیون کاراته پس از موافقت فدراسیون جهانی با حضور محجبه بانوان ایرانی در رویدادهای بین المللی مختلف تلاش زیادی برای صورت گرفتن نخستین اعزام بانوان ملی پوش به بازی های آسیایی انجام داد و در نهایت مدیریت امروز این فدراسیون در فاصله یک ماه مانده تا آغاز شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در گوانگجو موفق شد مجوز اعزام بانوان را از کمیته ملی المپیک بگیرد. با این حال هیچ یک از مسئولان این فدراسیون تاکنون حاضر به شفاف سازی برای برطرف شدن ابهامات نشده اند.

سیروس یزدانی، نایب رئیس فدراسیون کاراته در مواجه با خبرنگار مهر با گفتن "من تازه رسیدم و از چیزی خبر ندارم" خود را از هرگونه اطلاع رسانی منع کرد. البته همه مسئولان تیم های مستقر در دهکده ورزشکاران از حادثه واژگون شدن ماشین حامل بانوان کاراته و جزئیات آن مطلع هستند و این در حالی است که یکی از افرادی که در قالب تیم کاراته به گوانگجو آمده در اولین واکنش پس از انتشار اخبار در این زمینه، اعلام کرده بود که "شایعه است و می خواهند روحیه تیم را به هم بزنند".

البته در مورد حادثه ای که علاوه بر تیم ملی کاراته، کل کاروان ورزش ایران در گوانگجو را تحت تاثیر قرارداده است نمی توان گفت که واقعا مسئولیت بر عهده فدراسیون کاراته است یا کمیته ملی المپیک؟ اما در هر صورت لازم بود بر طرف شدن نگرانی ها یک مقام مسئول از فدراسیون کاراته در این زمینه اطلاع رسانی کرده و ابهامات را برطرف کند. خصوصا اینکه بهرام افشارزاده فدراسیون کاراته را در این زمینه مسئول می داند.

سرپرست کاروان اعزامی به بازی های آسیایی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: " این از بی احتیاطی خود بانوان کاراته بود که چنین اتفاقی برایشان روی داد. وگرنه چرا دیگر ورزشکارانی که خیلی زودتر از آنها وارد دهکده بازی‎های آسیایی شدند هیچ حادثه‎ای نداشتند. مقصر اصلی آسیب دیدگی "پگاه زنگنه" هم خودش است که هنگامی که ماشین در حال حرکت بود بسیاری مسائل را رعایت نکرده است. خود پگاه هم این مسئله را قبول دارد".

دبیرکل کمیته ملی المپیک در عین حال تاکید دارد که مسئولان فدراسیون هم باید پاسخگوی این موضوع باشند: " البته این به منزله این نیست که هیچ کس دیگر در این مورد نباید پاسخگو باشد. فدراسیون کاراته و به خصوص مربیان و سرپرست تیم ملی بانوان باید پاسخگوی این حادثه باشند. به هرحال حتما اعضای کادر فنی تیم ملی کاراته به هنگام حادثه در کنار ملی‎پوشان بوده‎اند".

شاید بر اینکه چرا چنین اتفاقی در جریان بازی های آسیایی برای تیم ملی کاراته بانوان و ملی پوشی که به گفته مربیانش امید مدال بود، افتاده است انتقاد زیادی وارد نباشد اما مخفی کاری مسئولان فدراسیون کاراته در این زمینه جای سوال دارد.

به هر حال آسیب دیدگی پگاه زنگنه در حدی شدید بوده که منجر به بستری شدن وی، از دست دادن بازی های آسیایی و از همه مهمتر مشاهده لکه های خونی در قسمت آسیب دیده سر او شده است. هر چند که به گفته رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک آینده ورزشی این بازیکن در خطر نیست که در غیر این صورت مشخص نیست چه کسی حاضر به قبول مسئولیت و پاسخگویی می شد.

پیگیری از ما، هزینه با چینی ها

کمیته ملی المپیک، فدراسیون کاراته را مسئول آسیب دیدگی پگاه زنگنه معرفی کرده است با این حال این کمیته تا زمان بهبودی کامل این ورزشکار ملی پوش پیگیر وضعیتش خواهد بود. افشارزاده ضمن اعلام این خبر در مورد هزینه های مبوط به درمان زنگنه به خبرنگار مهر در گوانگجو گفت: کمیته تشکیلاتی شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی تمام هزینه‎های لازم در این زمینه را باید پرداخت کند.