سولانا: عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي مي تواند گام تاثيرگذاري براي منطقه بشمار آيد

به گزارش خبرگزاري مهر،" خاوير سولانا " هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي درادامه اين گفتگو با روزنامه تاگس اشپيگل در پاسخ به سوالي در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي با اشاره به ديدار با " بولنت اجويت " نخست وزير سابق اين كشور گفت : گفتگوي سختي را در ماه دسامبر سال 1999 ميلادي با نخست وزير سابق تركيه پشت سر گذاشتيم . در آن زمان به نخست وزير تركيه قول دادم براي پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپايي اقدامات لازم را انجام دهم .

سولانا درادامه درباره آغاز گفتگوهاي جدي ومستمر ميان اتحاديه اروپايي و تركيه به اين روزنامه گفت : مقامات اتحاديه اروپايي تصميم نهايي و قطعي خود را در ماه دسامبر اعلام مي كنند .

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي همچنين با مثبت ارزيابي كردن اقدامات اصلاح طلبانه " رجب طيب اردوغان " نخست وزير تركيه خاطرنشان ساخت : نه تنها براي تركيه بلكه براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپايي ثابت شده است كه اردوغان اقدامات ارزشمندي را دركشورخود انجام داده و هدايت مي كند .

سولانا همچنين در مورد طول مدت گفتگوها به تاگس اشپيگل گفت : پيش بيني طول مدت گفتگودرخصوص پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي كمي دشوار به نظر مي رسد . هر زمان كه تمامي شرايط براي طرفين گفتگو يعني تركيه و اتحاديه اروپايي فراهم شود بايد تبادل نظرها صورت گيرد .

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپايي در ادامه افزود : تركيه نقش مهم و استراتژيكي را در منطقه ايفا مي كند به همين منظورعضويت اين كشور در اتحاديه اروپايي مي تواند گام تاثيرگذاري براي منطقه بشمار آيد .

سولانا در بخش ديگري از اين گفتگو در خصوص برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان به تاگس اشپيگل گفت : افغانستان هم اكنون در مسير دستيابي به دمكراسي قرار دارد . اين انتخابات مي تواند تحول بزرگ و عظيمي در اين كشور ايجاد نمايد .

هماهنگ كننده سياست خارجي از نيروهاي حافظ صلح حاضر در افغانستان خواست تا اقدامات صلح جويانه خود را براي تسريع در بهبود وضعيت اين كشور افزايش دهند .