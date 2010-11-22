طاهری: تنها اسم ژاپن بزرگ است/ حیف است فینالیست نشویم

بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال امید ایران پیش از دیدار با ژاپن ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان تیم امید عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا با پشت سرگذاشتن ژاپن فینالیست شوند. در حال حاضر میل به پیروزی را می‌توان در چهره تک تک نفرات تیم مشاهده کرد و آنها به کمتر از فینالیست شدن فکر نمی‌کنند.

وی سینا عشوری را تنها غایب تیم امید در این دیدار برشمرد و اضافه کرد: تنها اسم ژاپن بزرگ است زیرا عصر یکشنبه فیلم بازی‌های گذشته این تیم را برای بازیکنان آنالیز کردیم و با توجه به نوع بازی آنها برابر تایلند، نفرات تیم ایران می‌توانند با ارائه یک بازی منطقی در این دیدار به پیروزی دست یابند.

مربی تیم فوتبال امید با بیان اینکه حیف است این تیم ایران به فینال نرسد، افزود: آنطور که در این چند روز دیده ام بازیکنان ژاپن از تیم ایران ترسیده اند که با تکیه بر انگیزه بالای بازیکنان ایران، کسب پیروزی برابر آنها دور از دسترس نیست.

طاهری در پایان با بیان اینکه تیم ایران در این رده همیشه برابر تیم‌های عربی با مشکل مواجه بود اما در این دوره تیم ما توانست تیم‌های بحرین و عمان را از پیش رو بردارد، گفت: در این مسابقات دیدارهای سختی را با موفقیت پشت سرگذاشتیم و این مسابقات به برای رسیدن به آمادگی و هماهنگی بیشتر کمک کرد که امیدواریم این روند را تا قهرمان ادامه دهیم.

دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو ساعت 11:30 دقیقه فردا سه شنبه برگزار می‌شود.