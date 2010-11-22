چوب حراج بر کتابهای خطی طاهره صفارزاده!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته غلامعلی فروغی رئیس بنیاد بیداری از مراجعه افرادی از جانب جلال صفازاده (برادر طاهره صفارزاده) به منزل این شاعر فقید در شیراز و انتقال برخی اموال شخصی او به مکانی نامعلوم خبر داده بود.
گویا این اقدام با حکم یکی از دادگاههای استان فارس صورت گرفته چرا که به گفته فروغی "منزل صفارزاده با حکم دادستانی فارس مُهر و موم بوده و لذا چنین اقدامی تنها میتوانسته با حکم قضایی صورت بگیرد".
به هر حال و بنا به گفتههای نماینده قانونی صفارزاده در بنیاد بیداری، کتابهای خطی این شاعر فقید برخی از اموالی بودهاند که "به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند" و این در حالی است که بر اساس وصیتنامه دکتر وصال (همسر صفارزاده) تمامی اموال قلمی در منزل مشترک آنها، متعلق به طاهره صفارزاده است و بر این اساس تمامی نقاشیها، خطاطیها، کتابها، نسخ و قرآنهای خطی و مواردی از این دست جزو امال شخصی این شاعر فقید بوده است.
خبرنگار مهر به محض اطلاع از این اتفاق بارها تلاش کرد موضوع را از جلال صفارزاده (برادر این شاعر فقید) که فروغی ادعا کرده بود "افرادی از جانب وی" این اتفاق را موجب شدهاند، جویا شود که متاسفانه این تلاشها به جایی نرسید.
با این حال غلامعلی فروغی روز گذشته (یکشنبه 30 آبان) در گفتگویی با خبرنگار مهر، از اتفاقی جدید برای اموال شخصی طاهره صفارزاده خبر داد و به گفته او این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرده است.
فروغی گفت: متاسفانه در طول یکی دو هفته گذشته مکرراً تلاش کردم با آقای جلال صفارزاده تماس بگیرم و موضوع را از او جویا شوم که موفق نشدم اما بر اساس آخرین اطلاعاتی که من از دادگستری استان فارس اخذ کردهام، تعدادی از اموالی که از منزل خانم صفارزاده خارج شدهاند، به فروش رسیدهاند که در میان آنها تعدادی از کتابها و قرآنهای خطی هم وجود دارد.
وی افزود: پول فروش این قرآنها و نسخ خطی به حساب دادگاهی در شیراز واریز شده است.
رئیس بنیاد بیداری در عین حال با ابراز بیاطلاعی از تعداد و ارزش ریالی و معنوی اموال فروخته شده، گفت: اموال شخصی خانم صفارزاده در شیراز بیش از 1200 قلم است که اینها شامل کتاب، اشیاء قدیمی و تابلوهای نفیس نقاشی از جمله آثاری از کمالالملک است. من در این حد اطلاع دارم که تعدادی از کتابها و نسخ خطی و قرآنهای نفیس و خطی خانم صفارزاده جزو اموالی بوده که فروخته شده است.
وی اضافه کرد: ظاهراً چند سال قبل آقای صفارزاده و دکتر وصال با همدیگر توافق کردهاند و امسال میخواهند آن را اجرا کنند؛ بر اساس صورتجلسه این توافقنامه بخشی از اموال خانم صفارزاده که به زغم آنها به درد نمیخورد، فروخته میشود و بخشی هم که به درد میخورد به موزه منتقل میشود.
فروغی تاکید کرد: من مصرحاً اعلام میکنم که خانم طاهره صفارزاده قبل از مرگ تمامی میراث خود را به بنیاد بیداری واگذار کرده است که این - بر اساس وصیتنامه خود دکتر وصال - شامل اموال شخصی او در منزل مشترکش با دکتر وصال در شیراز هم میشود.
وی گفت: کتابها، نسخ و قرآنهای خطی فروخته شده هیچکدام جزو تَرَکه خانم صفارزاده نیست که آقای دکتر وصال بخواهد از آن استفاده شخصی بکند بلکه اینها همگی جزو اموال شخصی صفارزاده و متعلق به بنیاد بیداری است.
رئیس بنیاد بیداری بر پیگیری این مسئله از طریق مراجع قانونی تاکید کرد و گفت: پیرامون این موضوع قرار است روز چهارشنبه هفته جاری جلسهای در دادگستری شیراز برگزار شود و امیدوارم روال قانونی مسئله آنجا مشخص شود.
چند ماه پیش جلال صفارزاده در گفتگویی با خبرنگار مهر، از تاسیس قریبالوقوع شرکتی با همین عنوان (بنیاد بیداری) خبر داده و گفته بود: همه اموال و کتابهای خواهرم که مورد نیاز این بنیاد است در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت.
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