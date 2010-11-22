خانه مطبوعات ایران ثبت رسمی شد

علی محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند فعالیت خانه مطبوعات ایران از زمان تشکیل هیئت موسس تاکنون، گفت: تمامی مراحل تشکیل و راه‌اندازی خانه مطبوعات با کمک مسئولان 25 خانه استانی دیگر طی شده و خانه مطبوعات رسماً ثبت شده است.

وی با اشاره به تشکیل هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران، افزود: با راه‌اندازی دفتر خانه مطبوعات در تهران، روند فعالیت‌های ما سرعت بیشتری به خود گرفته و در حال حاضر پیگر پروژه‌های مطالعاتی در 5 حوزه از جمله مسائل آموزشی و رفاهی اعضا هستیم.

نایب رئیس خانه مطبوعات ایران از رونمایی وبسایت این مرکز طی روزهای آتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد از طریق این سامانه تمامی کسانی که کارشان به نحوی با مطبوعات ارتباط دارد، مسائل و دغدغه‌های صنفی خود را با خانه مطبوعات ایران در میان بگذارند.

محدثی درباره پیگیری مسائل صنفی و رفاهی خبرنگاران هم گفت: در این زمینه و طبق اساسنامه تکالیفی برای مدیرعامل خانه مطبوعات ایران تعیین شده و به زودی از طریق رایزنی با دولت این سرفصل‌ها پیگیری می‌شود.

این مقام مسئول در خانه مطبوعات با اشاره به نبود خانه مطبوعات در 5 استان از جمله تهران، گفت: از طریق اداره‌کل ارشاد استان تهران، فعالیت‌ها و اقداماتی برای تشکیل خانه مطبوعات در این استان صورت گرفته است. همچنین خانه مطبوعات استان‌های مرکزی و لرستان در حال راه‌اندازی است.