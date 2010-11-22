  1. هنر
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۲

خانه مطبوعات ایران ثبت رسمی شد

خانه مطبوعات ایران ثبت رسمی شد

نایب رئیس خانه مطبوعات ایران با اشاره به ثبت رسمی این مرکز، از راه‌اندازی خانه مطبوعات استانی در 5 استان باقیمانده کشور از جمله تهران در آینده نزدیک خبر داد.

علی محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند فعالیت خانه مطبوعات ایران از زمان تشکیل هیئت موسس تاکنون، گفت: تمامی مراحل تشکیل و راه‌اندازی خانه مطبوعات با کمک مسئولان 25 خانه استانی دیگر طی شده و خانه مطبوعات رسماً ثبت شده است.

وی با اشاره به تشکیل هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران، افزود: با راه‌اندازی دفتر خانه مطبوعات در تهران، روند فعالیت‌های ما سرعت بیشتری به خود گرفته و در حال حاضر پیگر پروژه‌های مطالعاتی در 5 حوزه از جمله مسائل آموزشی و رفاهی اعضا هستیم.
 
نایب رئیس خانه مطبوعات ایران از رونمایی وبسایت این مرکز طی روزهای آتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد از طریق این سامانه تمامی کسانی که کارشان به نحوی با مطبوعات ارتباط دارد، مسائل و دغدغه‌های صنفی خود را با خانه مطبوعات ایران در میان بگذارند.
 
محدثی درباره پیگیری مسائل صنفی و رفاهی خبرنگاران هم گفت: در این زمینه و طبق اساسنامه تکالیفی برای مدیرعامل خانه مطبوعات ایران تعیین شده و به زودی از طریق رایزنی با دولت این سرفصل‌ها پیگیری می‌شود.
 
این مقام مسئول در خانه مطبوعات با اشاره به نبود خانه مطبوعات در 5 استان از جمله تهران، گفت: از طریق اداره‌کل ارشاد استان تهران، فعالیت‌ها و اقداماتی برای تشکیل خانه مطبوعات در این استان صورت گرفته است. همچنین خانه مطبوعات استان‌های مرکزی و لرستان در حال راه‌اندازی است.
کد مطلب 1196080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها