بهترین زمان برای محلول پاشی برنج رقم دیلم مراحل آبستنی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سمانـه اسـدی صنـم طی سخنرانی علمی تحت عنوان " بررسی اثرات کاربرد برگی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید " صبح دوشنبه در مؤسسه تحقیقات برنج کشور اظهارداشت: با هدف بررسی اثر دو کود نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، کیفیت دانه و همچنین میزان بازیافت و کارایی نیتروژن و پتاسیم در برنج هیبرید رقم دیلم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور رشت، انجام شد.

وی عنوان کرد: محلول پاشی نیتروژن (پنج درصد نیتروژن خالص) و پتاسیم (سه درصد اکسید پتاسیم) در مراحل مختلف پیش از گلدهی (حداکثر پنجه زنی، آبستنی و در هر دو مرحله) به عنوان تیمارهای آزمایشی و پاشش آب خالص به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد.

دانشجوی دکتـرای زراعـت دانشگاه گیلان گفت: نتایج نشان داد که محلول پاشی نیتروژن و پتاسیم در دو مرحله حداکثر پنجه زنی و آبستنی منجر به افزایش معنی دار ارتفاع و پهنای بوته، تعداد برگ و پنجه، سطح برگ بوته و مقدار نیتروژن و پتاسیم برگها و ساقه ها شده است.

وی اظهارداشت: محلول پاشی نیتروژن و پتاسیم بطور معنی دار عملکرد دانه را در مقایسه با تیمار شاهد 56 درصد افزایش داد و بیشترین عملکرد دانه و پروتئین در تیمار محلول پاشی نیتروژن در مرحله حداکثر پنجه زنی و در تیمار محلول پاشی توأم نیتروژن و پتاسیم در مرحله آبستنی بدست آمد.

اسـدی صنـم افزود: مقایسه محلول پاشی نیتروژن در مرحله پنجه زنی با محلول پاشی در سایر مراحل نشان داد که محلولپاشی نیتروژن در مرحله پنجه زنی بیشترین اثر را بر عملکرد دانه، مقدار پنجه در متر مربع، مقدار دانه در خوشه و بر مقدار دانه های پر در خوشه داشته است.

وی خاطر نشان کرد: هیچیک از این تیمارهای محلول پاشی اثری بر شاخص برداشت و وزن هزار دانه نداشت و در این آزمایش، همبستگی مثبت و معنی داری بین تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه بدست آمد.

دانشجوی دکتـرای زراعـت دانشگاه گیلان گفت: نتایج نشان داد که محلول پاشی در مراحل مختلف رشد در مقایسه با شاهد اثری بر کارایی استفاده از نیتروژن و شاخص برداشت نیتروژن نداشته است.

وی بیان داشت: بین فاکتورهای کیفی و تبدیل دانه، دمای ژلاتینه شدن، درصد برنج گچی و خرده تحت تأثیر محلولپاشی قرار گرفت در حالیکه درصد آمیلوز دانه، قوام ژل و درصد برنج سالم بطور معنی دار تحت تأثیر قرار نگرفت.

اسـدی صنـم ادامه داد: رقم دیلم کیفیت متوسطی داشته و محلول پاشی موجب بهبود تبدیل دانه ها می شود و در این آزمایش، محلولپاشی اثر معنی داری بر عملکرد کاه نداشت، بیشترین مقدار نیتروژن کاه و دانه با محلولپاشی در مرحله آبستنی بدست آمد.

وی همچنین با بیان اینکه محلول پاشی اثری بر مقدار پتاسیم دانه ها نداشت و بیشترین مقدار پتاسیم کاه مربوط به محلول پاشی در هر دو مرحله حداکثر پنجه زنی و آبستنی بود، یاد آورشد: بهترین زمان پیش از گلدهی برای محلول پاشی برنج هیبرید رقم دیلم با کود های نیتروژن و پتاسیم، مراحل حداکثر پنجه زنی و آبستنی است.

رقم جدید برنج موسوم به " دیلم " دارای کیفیتی متناسب با کیفیت بومی محصولات ایرانی است و از هر هکتار هشت تن محصول برداشت می‌ شود و دارای عطر و طعم خوبی است.