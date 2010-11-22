محمود اعلایی در گفتگو با مهر گفت: طرح بارکد دو بعدی شبکه بازرسی و نظارت مردمی(شبنم) به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارسال شده است تا یکی از طرحهایی باشد که در سطح گسترده ای به اجرا درآید و یک الزام قانونی باشد.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با تاکید بر ضرورت هدفمند کردن یارانه ها، از این طرح به عنوان یکی از آرزوهای تمامی اقتصاددانان کشور نام برد و افزود: یکی از دلایل این توافق نظر، دو برابر بودن مصرف سرانه انرژی در ایران است؛ چراکه مردم ایران به دلیل ارزان بودن قیمت انرژی، مصارف خود را بهینه نکرده و بر همین اساس است که پیش بینی می شود در صورت تداوم مصرف به شیوه کنونی، ایران در سالهای آینده به یک واردکننده نفت تبدیل می شود.

گسترش قاچاق به بهانه هدفمندی یارانه‌ها

به گفته اعلایی، در شرایط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ممکن است افزایش کاذبی در برخی کالاها به وجود آید؛ اگرچه وزارت بازرگانی تدابیر لازم را به کار بسته است تا این اتفاق رخ ندهد؛ اما ممکن است برخی افرادی که در حوزه واردات به خصوص واردات غیرقانونی مشغول به کار هستند، این ذهنیت را داشته باشند که به زودی قیمتها افزایش می یابد و انگیزه قاچاق نیز بالا می رود، بنابراین دست به سوء استفاده می زنند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، علاوه بر فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه تحول اقتصادی نیز کارگروه فرعی قاچاق راه اندازی کرده تا بگوید اگر انگیزه برخی افراد برای قاچاق با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشتر می‌شود، سخت در اشتباه است.

اعلایی گفت: رقم واردات قاچاق هم اکنون بسیار بالا است و باید برای کاهش آن، فکر اساسی کرد؛ چراکه در سالهای قبل، میزان کالاهای وارداتی قاچاق به کشور، 16 میلیارد دلار بوده که با واردات رسمی، برابری می کند.

وی اظهار داشت: ورود کالاهای قاچاق به کشور تبعات منفی دارد و تولیدکنندگان را ورشکست و دولت را متضرر می کند؛ اما متاسفانه در سالهای اخیر تنها تلاش شده تا مرزها کنترل شود و جریمه ها و حکم های دادگاهی سختگیرانه تر باشد، اما این راه جواب نداده است؛ در غیر این صورت باید حجم قاچاق سال به سال کاهش می یافت.

شبکه توزیع کالای قاچاق ناامن می‌شود

اعلایی کنترل مرزها را شرط لازم و نه کافی دانست و تصریح کرد: مشکلی که هم اکنون وجود دارد این است که کالای قاچاق، تنها تا لب مرز قاچاق است و اگر از مرز رد شده و به بازار بیاید، دیگر قاچاق محسوب نمی شود؛ در حالی که باید کاری کرد که کالای وارداتی در تمامی مراحل توزیع، قابل رصد و شناسایی باشد.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر گفت: شبکه توزیع کشور هم اکنون در حال مکانیزه شدن است. جدای از این، باید مجموعه اقداماتی را به کار بست تا شبکه توزیع، برای کالاهای قاچاق ناامن شود و توزیع کالای قاچاق برای هر فردی که آن را وارد می کند، یک مصیبت و کار پرریسک باشد.

جزئیات طرح بارکد دوبعدی کالا

اعلایی یکی از راهکارهای ناامن کردن شبکه توزیع کالاهای قاچاق را استفاده از بارکد دو بعدی دانست و گفت: این تجربه در بسیاری از کشورها از جمله کره، آلمان و فرانسه وجود دارد. بر اساس این طرح، هر کالا باید کددار شود و شناسه ای داشته باشد که ظرفیت بالایی داشته تا انواع اطلاعات را بتوان بر روی آن ذخیره و رمزگذاری کرد. از سوی دیگر، این بارکد به راحتی از سوی هر فردی قابل رمزگشایی نباشد.

وی ادامه داد: اگر تولیدکننده ای 1000 قلم از یک کالا به بازار عرضه می کند، نباید هر هزار قلم از یک کالا یک کد واحد داشته باشد، به نحوی که هر کالا با کد خاص خود مشخص شود در غیر این صورت، کد واحد تنها کالا را طبقه بندی کرده است و عملیات کدگذاری صورت نگرفته است. دارابودن بارکد دو بعدی برای هر کالا، از قاچاق آن جلوگیری کرده و میزان تولید، مصرف و توزیع و چگونگی و مکان عرضه را به راحتی مشخص می کند.

اعلایی گفت: مردم با در اختیار داشتن تلفن همراه دوربین دار و دانلود رایگان این نرم افزار از سایت سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی می توانند کالاهای اصل و غیر اصل و قاچاق و رسمی را به راحتی تشخیص دهند و اگر بارکد دو بعدی از سوی آنها قابل شناسایی نبود، مراتب را به بازرسی و نظارت اصناف اطلاع دهند تا با متخلف و توزیع کننده کالای غیر اصل برخورد شود.

وی ادامه داد: در این روش، خریدار می تواند از اصل یا فرع بودن کالاهای حساس مطلع شود. بر این اساس هم اکنون محصولات دارویی، آرایشی، بهداشتی و قطعات خودرو، مواد غذایی و حتی تولیدکنندگان پوشاک از برندهای معروف عضو سامانه هستند.

به اعتقاد اعلایی، مصرف کننده حق دارد تصمیم بگیرد که کالای قاچاق بخرد یا خیر؛ اما اگر محصولی به عنوان یک محصول اصل و برند اصلی به مردم فروخته شد ولی در نهایت، کالا قاچاق یا غیر اصل بود، آنگاه تولیدکننده ضرر می کند. بنابراین می تواند با استفاده از چک بارکد دو بعدی نصب شده بر روی کالاها، از سامانه به نوعی استعلام بگیرد و صحت برند و کالا را پیگیری کند.

دانلود رایگان نرم افزار

وی اظهار داشت: مردم هم به راحتی می توانند از این نرم افزار استفاده کنند. البته این سرویس آنقدر در دنیا در حال فراگیر شدن است که گوشی های جدید، این نرم افزار را دارند. نرم افزار داخلی آن نیز نوشته شده و امکانات اضافه تری دارد که بر روی سایت WWW. SHABNAM.IR قرار گرفته و دانلود آن نیز رایگان است.

اعلایی در پایان به بیان انتظارات خود از تولیدکنندگان، واردکنندگان و رسانه ها پرداخت و گفت: انتظار داریم تولیدکننده و واردکننده با عضویت در این طرح، از مزایای آن بهره مند شوند و البته اجازه داده می شود که از لوگوی سامانه در سایت هر شرکت استفاده شود.

وی اظهار داشت: انتظار ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز کارگروه طرح تحول اقتصادی این است که طرح را گسترش داده و با صدور مصوبات لازم، این طرح را یاری دهند.