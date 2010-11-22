جزئیات همایش "باران غدیر" تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای نخستین همایش بینالمللی ادبی - هنری "باران غدیر" روز گذشته (30 آبان) با حضور حجت الاسلام محمدرضا زائری دبیر همایش و حسین رویوران نماینده دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری و در محل حوزه برگزار شد.
در این نشست زائری درباره لزوم توجه فرهنگی به موضوع غدیر گفت: یکی از رخدادهای تاریخ اسلام که پیامبر تاکید زیادی به بیان هنری ادبی آن داشتند، مساله غدیر خم بود و تاکید مستقیم ایشان به سرودن شعر درباره این موضوع بود که حتی این تاکید را درباره فتوحات بزرگ جنگی نداشتند.
وی ادامه داد: از آنجا که حوزه هنری را میتوان نهادی پیشتاز در زمینه فعالیتهای فرهنگی در داخل و خارج از کشور دانست، برنامه ریزی برای برپایی این همایش انجام شد که این نخستین همایش از سلسله همایشهایی است که با موضوعات مختلف در سالهای آینده برگزار میشود.
دبیر همایش "باران غدیر" با اشاره به اینکه غدیر را میتوان نقطه آغاز شکلگیری فرهنگ مقاومت دانست تاکید کرد: به همین دلیل ما در این همایش به موضوع"غدیر و مقاومت" از منظر شاعران مسیحی لبنانی پرداختهایم. این شاعران افرادی هستند که با وجود مسیحی بودن در کارنامه فرهنگی خود آثار مستقل درباره غدیر، امیرالمومنین و فرهنگ عاشورا و مقاومت دارند. دلیل انتخاب شاعران لبنانی، پیوند تاریخی و ریشهای ایران و لبنان است.
در ادامه مراسم رویوران درباره دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری توضیح داد: این دفتر در سال 87 تاسیس شد و رئیس آن مجتبی رحماندوست است. این دفتر وظیفه ایجاد انسجام فرهنگی درون امت اسلامی در ایران و مقاومت درباره سلطهطلبی قدرتها در عرصه بینالمللی را در دستور کار خود دارد و در دو سال گذشته با همکاری نهادهای فرهنگی حوزه مقاومت لبنان دورههای آموزشی قصهگویی و انیمیشن و ساخت و تجهیز کتابخانه را انجام داده است.
وی ادامه داد: از دیگر کارهای انجام شده گردآوری میراث فرهنگی خاندان امام موسی صدر، ثبت خاطرات جهادگران در افغانستان که به زودی در قالب کتاب منتشر میشود، برقراری ارتباط فرهنگی با عراق که با مبادله نشریات آغاز شده است، ترجمه کتاب برای انتشار در بوسنی و هرزگوین، همکاری با نهادهای مذهبی ترکیه، همکاری در برگزاری چندین برنامه در شهر هرات، اعزام گروه برای ثبت خاطرات کسانی که در ناوگان آزادی غزه بودند و گفتگو با خانوادههای کسانی است که شهید شدهاند.
توضیحات بیشتر درباره برنامههای همایش توسط زائری ارائه شد. وی در سخنانی اشاره کرد: سعی شده از همه چهرههای شاخص شاعر لبنان که مسیحی هستند و در زمینه غدیر و مقاومت شعر دارند برای حضور در ایران دعوت شود و فقط جرج جرداق به دلیل کهولت سن امکان سفر به ایران را نداشت.
وی 6 میهمان شاخص همایش را اینگونه معرفی کرد: جوزف هاشم که گرچه چهرهای سیاسی دارد ولی در حوزه شعر نیز فعال است و کتابی به نام "علویات" منتشر کرده است. جرج شکور با 3 کتاب درباره حماسه حسین(ع)، حماسه علی(ع) و حماسه پیامبر اسلام (ص)، ویکتور کک ایران شناس برجسته جهان عرب که 50 سال پیش از از دانشگاه تهران دکترا گرفته است و در تاسیس رشته مستقل زبان فارسی در دانشگاه لبنان نقش مهمی داشته است، جرج زکی الحاج شاعر قصیدهای درباره امام حسین و نقاش، میشل کعدی با یک کتاب منتشر شده درباره حضرت امیر و دو کتاب شعر در دست چاپ درباره غدیر و حضرت علی (ع) و ریموند قسیس با دو کتاب درباره امیر المومنین و نهضت عاشورا میهمانان همایش هستند که همراه با همسرانشان به ایران دعوت شدهاند.
زائری با اشاره به اینکه این همایش عصر پنجشنبه 4 آذر ماه در تالار سوره حوزه هنری آغاز و در اهواز به پایان میرسد دلیل انتخاب اهواز را برای میزبانی بخشی از همایش اینگونه بیان کرد: در نظر داشتیم شهری را انتخاب کنیم که دانشگاههایی داشته باشد که در آن زبان عربی فعال باشد .همچنین اهواز شهری است که مردم و ادیبان آن با زبان عربی بیگانه نیستند.
دبیر همایش"باران غدیر" در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ایده برپایی این همایش چه زمانی در حوزه شکل گرفت و آیا همایش ارتباطی با سفر اخیر آقای احمدینژاد به لبنان دارد یا خیر؟ گفت: مقدمات برپایی همایش از اسفندماه سال گذشته تدارک دیده شده است و در 6 ماه اخیر برنامهریزی انتخاب و دعوت میهمانان انجام گرفته ولی همانطور که می دانید سفر آقای احمدینژاد سفر مهمی بوده و در ارتباطات بین ایران و لبنان هم بسیار تاثیرگذار بوده است. شکلگیری همایش ربطی به این سفر نداشته ولی در قوت گرفتن اجرای همایش تاثیر داشته است.
وی در جواب به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر ساختار همایش در روزهای برپایی، زمان حضور و ترک ایران میهمانان خارجی و حضور شاعران زن گفت: میهمانان ما چهارشنبه شب به تهران میآیند و تا روز دوشنبه در ایران هستند. در حال حاضر شاعر لبنانی مسیحی زن که شعر در زمینه مقاومت و غدیر داشته باشد در لبنان در قید حیات نیست در نتیجه ما میهمان زن نداریم ولی شاعران همگی با همسرانشان دعوت شدهاند.
زائری در پایان عنوان کرد: شعرخوانی و ترجمه برخی آثار در حضور خود شاعران، نمایش فیلم مستند درباره جرج شکور، ارائه کتابچهای از نمونه آثار با ترجمه و بیوگرافی و تصاویری از این شاعران، شعرخوانی شاعران ایرانی و بحث و تبادل نظر بین ادیبان ایرانی و لبنانی از جمله برنامههای این همایش است.
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