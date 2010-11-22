من سیتی در زمین فولهام درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی دیشب در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر انگلستان در ورزشگاه "کراون کاتج" با نتیجه 4 بر یک مقابل فولهام به برتری رسید. کارلوس ته وز دو بار در دقایق 6 و 56 ، پابلو زابالتا در دقیقه 32 و یحیی توره در دقیقه 35 گل های من سیتی را وارد دروازه فولهام کردند. تک گل فولهام را زولتان گرا در دقیقه 70 به ثمر رساند.

بلکبرن هم در دیگر ددیار برگزار شده شب گذشته با دو گل مورتن پدرسن در دقایق 45 و 66 مقابل میهمان خود آستون ویلا پیروز شد.

جدول رده بندی:

1- چلسی 28 امتیاز - تفاضل گل 19+

2- منچستریونایتد 28 امتیاز - تفاضل گل 13+

3- آرسنال 26 امتیاز

4- منچسترسیتی 25 امتیاز

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18- ویگان اتلتیک 14 امتیاز

19- ولورهمپتون 9 امتیاز - تفاضل گل 11-

20- وستهام 9 امتیاز - تفاضل گل 14-