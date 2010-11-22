  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

هفته چهاردهم لیگ برتر/

من سیتی در زمین فولهام درخشید

من سیتی در زمین فولهام درخشید

تیم فوتبال منچسترسیتی در زمین فولهام به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد تا یکی از گزینه های قهرمانی رقابت های این فصل لیگ برتر باقی بماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی دیشب در چارچوب هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر انگلستان در ورزشگاه "کراون کاتج" با نتیجه 4 بر یک مقابل فولهام به برتری رسید. کارلوس ته وز دو بار در دقایق 6 و 56 ، پابلو زابالتا در دقیقه 32 و یحیی توره در دقیقه 35 گل های من سیتی را وارد دروازه فولهام کردند. تک گل فولهام را زولتان گرا در دقیقه 70 به ثمر رساند.

بلکبرن هم در دیگر ددیار برگزار شده شب گذشته با دو گل مورتن پدرسن در دقایق 45 و 66 مقابل میهمان خود آستون ویلا پیروز شد.

 جدول رده بندی:
1- چلسی 28 امتیاز - تفاضل گل 19+
2- منچستریونایتد 28 امتیاز - تفاضل گل 13+
3- آرسنال 26 امتیاز
4- منچسترسیتی 25 امتیاز
-----------------------------------------------
18- ویگان اتلتیک 14 امتیاز
19- ولورهمپتون 9 امتیاز - تفاضل گل 11-
20- وستهام 9 امتیاز - تفاضل گل 14-

کد مطلب 1196099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها