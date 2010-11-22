سهمیه کشورها برای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا بدون تغییر ماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، این تمدید به کشورهایی که نتوانستند شرایط لازم برای لیگ قهرمانان آسیا را پیدا کنند، مهلت می دهد تا در سال آینده به آمادگی کامل برسند.

سهمیه ویتنام به قطر رسید

تنها تغییری که در سال آینده خواهد بود سهمیه ویتنام برای حضور در دیدارهای پلی‌آف است که به قطر می رسد.ویتنام یک سهمیه برای بازی‌های پلی‌آف انتخابی لیگ قهرمانان آسیا داشت که بدلیل عدم ارسال مدارک لازم این سهمیه به قطر داده شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با این توجیه که قطر در سال گذشته پیشرفت قابل توجهی در شرایط فوتبال خود بوجود آورده است، سهمیه ویتنام در لیگ قهرمانان را به این کشور داده است.

نوامبر 2011 سهمیه کشورهای مختلف مشخص می شود

اعضا کمیته فوتبال حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم ویژه تحقیق خواستند تا ارزیابی‌های خود و کارگاه‌های آموزشی را سال آینده نیز برگزار کرده و به کشورها برای رسیدن به شرایط لازم کمک کند. بنابراین بعد از بررسی‌های جدید سال آینده در ماه نوامبر برای سهمیه کشورها در دو سال 2012 و 2013 تصمیم گرفته خواهد شد.

بن همام: راه درازی داریم تا فاصله بین خود و فوتبال مدرن را پر کنیم

محمد بن همام در جلسه کمیته فوتبال حرفه‌ای یکبار دیگر از نمایندگان فدراسیون‌ها خواست تا برای پیشرفت فوتبال در آسیا دست به دست هم بدهند و تلاش بیشتری کنند.

وی در این خصوص افزود: فوتبال در آسیا تغییرات و پیشروی‌های زیادی داشته اما هنوز راه درازی در پیش رو داریم تا فاصله بین خود و فوتبال مدرن را پر کنیم.

رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطر نشان کرد: ما از شما خواسته‌ایم تا با عضویت در این جلسات در تصمیم گیری‌ها شریک باشید و نظرات فدراسیون‌های کشورها را بتوانید مطرح کنید. حالا وقت آن است که برای پیشرفت قدم‌های جدی تری برداریم.

بن همام بعد از تبریک حاضران برای ریاست او در چهار سال آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: من امیدوارم در چهار سال آینده انتظارات هواداران، بازیکنان، مربیان و داوران را برآورده کنم.

تصمیمات دیگری که در جلسه گرفته شد اجازه حضور تیم "ولینگتون" نیوزلندی در لیگ استرالیا بود با این شرط که این تیم حق حضور در لیگ قهرمانان را نداشته باشد. این مجوز تنها با تایید فیفا صادر شد.

پیشنهاد فدراسیون کره جنوبی هم برای اجازه موقت "گوانگجو سانگمو" که یک تیم ارتشی است پذیرفته شد. شرط بازی آنها در لیگ کره جنوبی این بود که این تیم حق حضور در لیگ قهرمانان را نداشته باشد و تا سه سال آینده به دسته پایین تر سقوط کند.

سهمیه چین محفوظ ماند

اعضا همچنین براساس گزارش‌های فدراسیون چین برای مقابله با فساد و تبانی در فوتبال این کشور موافقت کردند تا سهمیه لیگ چین در لیگ قهرمانان آسیا محفوظ بماند.

همه تصمیمات این جلسه برای تصویب به کمیته اجرایی ارسال شد که روز چهارشنبه تشکیل می شود.