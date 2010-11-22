علیرضا کریم‌زاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: همیشه درباره ذوالقرنین بحث‌های زیادی وجود داشته است، به همین دلیل ما سعی کردیم در این مستند در قالب گفتگو با صاحب‌نظران، روحانیون و باستان‌شناسان به این مسئله بپردازیم. تصویربرداری این مستند به پایان رسیده و هم اکنون مراحل تدوین را سپری می‌کند.

وی در ادامه افزود:عرب‌ها صلاحدین ایوبی ذوالقرنین می‌دانند و اروپایی‌ها اسکندر مقدونی. ما در این مستند تلاش کردیم با توجه به تحقیقات علمی، تاریخی و مذهبی انجام شده به کوروش بپردازیم که ذوالقرنین است. در این مستند با حجت الاسلام زم، دکتر اختیاری، محیط طباطبایی و ... گفتگو کرده‌ایم. مستند "ذوالقرنین" به مدت 45 دقیقه و به سفارش میراث فرهنگی تهیه شده است.

این کارگردان در پایان افزود: محقق این پروژه هم خودم بودم و صادق مقدم و علی وزیری تدوینگران پروژه هستند.