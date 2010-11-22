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۱ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیم کمانداران مرد ایران با شکست برابر نپال حذف شد

تیم کمانداران مرد ایران با شکست برابر نپال حذف شد

رقابتهای بخش تیمی تیراندازی با کمان بازیهای آسیایی با شکست تیم مردان ایران برابر نپال و حذف از جدول مسابقات پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابتهای تیراندازی باکمان بازیهای آسیایی امروز کمانداران مرد کشورمان در جدول حذفی بخش تیمی به مصاف تیم نپال رفتند و با شکست برابر این تیم از راهیابی به جدول یک چهارم نهایی بازماندند.

تیم کشورمان متشکل از نادرمنوچهری، کیوان ریاضی مهر و میلاد وزیری با نتیجه 200 بر 207 برابر نپال شکست خوردند. رقابتهای جدول حذفی بخش انفرادی از فردا با حضور کمانداران ریکرو زن ایران در گوانگجو آغاز می شود. زهراشمس و زهرادهقان نمایندگان کشورمان در این کمان فردا به مصاف کماندارانی از اندونزی و هند می روند.

تیم ملی تیراندازی باکمان ایران برای اولین بار راهی این رقابتها شده است. شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1196115

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