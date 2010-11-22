خادمان فرهنگ مکتوب استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان شامگاه یکشنبه درهمایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب استان گفت: سرانه مطالعه در کشور 30 دقیقه است.

حسن سعدالدین افزود: سرانه مطالعه در استان سمنان از سرانه کشوری بالاتر است و این سرانه در استان سمنان38 دقیقه است.

به گفته وی، استان سمنان از لحاظ تعداد دانشگاه و دانشجو رتبه اول کشور را داراست.

وی به ساخت کتابخانه های پیشرفته در این مراکز دانشگاهی اشاره کرد و گفت: طرح ساخت کتابخانه های روستایی، در پیشنهادات دور سوم سفر هیئت دولت به استان سمنان گنجانده شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این آیین گفت: تاریخ حیات بشر گواهی می دهد هیچ تمدنی بدون نوشتن تحقق نیافته است.

امیرعلی عموزاده افزود: اگر کتاب از زندگی انسان حذف شود، حیات بشری مختل می شود و در تاریخ ملتی موفق تر بوده اند که دارای فرهنگ مکتوب غنی تری بودند.

وی بر ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ مکتوب تاکید کرد و گفت: در کتابخانه های استان سمنان بیش از 600 هزار جلد کتاب وجود دارد.

در این همایش 59 نفر از کتابدار نمونه، بازنشسته و بسیجی، کتابخوان قاری و جانباز، مسن ترین و خردسال ترین عضو کتابخانه، نویسنده، مترجم، شاعر نو قلم ،کتاب فروش و ناشر در حوزه گویش سمنانی تجلیل شدند.