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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

موسیقی به فراخور ارزشهای انقلاب حرکت نکرده است

موسیقی به فراخور ارزشهای انقلاب حرکت نکرده است

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی گفت: موسیقی به فراخور ارزشهای انقلاب و نظام حرکت نکرده و از نیازهای محتوایی غافل شده ایم.

مرتضی احتشام در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد  با بیان اینکه مردم از موسیقی توقعاتی دارند، اظهارداشت: تولیدات موسیقی ما پس 31 سال از پیروزی انقلاب هنوز نتوانسته مردم را اغنا کند و پاسخی به نیاز مخاطبان خود بدهد.

وی بیان داشت: در موسیقی کنونی ابزار بر محتوا غالب شده در صورتیکه موسیقی ایران در گذشته های خیلی دور به محتوای موسیقی اهمیت می دادند و از ابزار برای رونق بخشی کمک می گرفتند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در موسیقی ابزاری بکار می رود که با عقاید، ارزشها و مطالبات مردم همخوانی ندارد، ادامه داد: ما درموسیقی خود هیچ وقت تحقیقی و میدانی کار نکرده ایم و این یک خلایی برای موسیقی محتوایی ماست.

احتشام در مورد اشعار و آثار ارزشمند انقلابی موجود گفت: اگر دقت کرده باشیم تمام آثار و اشعار ماندنی که به صورت ملی و مذهبی به اجرا در می آید مربوط به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی است و این نشات گرفته از روح انقلابی هنرمندان کشور ما بوده است.
 
سرپرست حوزه هنری تبلیغات اسلامی خراسان شمالی افزود: انقلاب و نظام با موسیقی به هیچ وجه مخالف نیست بلکه با آنچه با شرع مخالف است مخالفت دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: هنرمندان به فراخور مناسبات مذهبی و ملی آثار موسیقی ارزشمندی تولید کنند و از ابزار موسیقی استفاده بهینه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حوزه هنری را در استان خراسان شمالی مولود دولت دهم دانست و اظهار داشت: رویکرد دولت نهم و دهم به مباحث فرهنگی و ایجاد زیر ساختهای فرهنگی بسیار چشمگیر بوده و آحاد جامعه این مسأله را به وضوح احساس می کند.
 
این مسئول با اشاره به این نکته که ساخت ابنیه و فضای فرهنگی شرط کامل توسعه نیست تصریح کرد: توسعه فرهنگی و هنری هنگامی میسر است که بستر مشارکت و حضور هنرمندان و هنردوستان به عنوان مؤلفه های اصلی و تأثیر گذار در عمران و آبادانی و نیز طراحی نظام مهندسی فرهنگی کشور احساس شود.

وی به بایسته ها و ضرورتهای حوزه هنر و فرهنگ اشاره کرد و افزود: توجه و نگاه بلند به مقوله فرهنگ که زمینه ساز تحول در دیگر بحثها نیز خواهد شد.

سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ویژه نوجوانان و جوانان و هنرمندان اشاره کرد و گفت: در استان خراسان شمالی علاقه مندان به رشته های متعدد هنری حضور دارند و همین مسأله ایجاد مراکز تخصصی هنر را الزامی می سازد.

احتشام تکریم ارباب رجوع و هنرمندان به عنوان ولی نعمت و حمایت از حقوق فعالان و پدید آوران آثار فرهنگی و هنری به ویژه نوجوانان و جوانان و نیز بستر سازی برای تولید آثار فاخر دینی –- ارزشی و ارائه آن در عرصه داخلی و بین المللی را از اولویتهای حوزه هنری استان ذکر کرد.

این مسئول فرهنگی استان با بیان اینکه لازم است نوع خوارک فرهنگی بر اساس جامعه هدف و از مفاهیم قرآنی و از سیره معصومین(ع) تبیین شود بیان داشت: کلام قرآن و سیره معصومین پیش از آن که برهان ها را بیان کند موضوعات را به تصویر می کشد و این مسئله می تواند در تولید اثر نقش آفرین باشد.

مرتضی احتشام نگاه سطحی به مسئله دین در تولید آثار فاخر ارزشی از سوی هنرمندان به ویژه فیلم سازان و فیلم نامه نویسان را امری نادرست دانست و تقویت مبانی دینی و شناخت شناسی را از ضروریات دانست.

سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی به افزایش سطح توقعات و انتظارات جامعه از حوزه هنری اشاره کرد و افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه سینما و گاه فیلمهای دینی قدمهایی برداشته اند اما امروز مردم از حوزه هنری انتظار جهش و تولید فیلم دینی - ارزشی بیشتری را دارند.

وی تولید اثر در حوزه هنری را مبتنی بر رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری دانست و گفت: هنرمند ایرانی امروز درک درست و واقعی از پیامهای رهبر حکیم و فرزانه انقلاب داشته و تولیدات خود به الگو برداری از منشأ و رفتارهای اسلامی توجه ویژه دارد.

احتشام باورمندی به سینمای دینی را یک اصل دانست و اظهار داشت: هنرمندان با درک معانی و ایجاد ارتباط با بدنه جامعه و کارشناسان حوزه های علمیه می توانند تحول بزرگی را در سینمای ایران همچنین فیلم کوتاه دینی ایجاد نمایند.
کد مطلب 1196132

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