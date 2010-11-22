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۱ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۵

مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم در گفتگو با مهر: آمار متقاضیان انتقالی دوره لیسانس/ امکان انتقال کارشناسیهای ناپیوسته

مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم در گفتگو با مهر: آمار متقاضیان انتقالی دوره لیسانس/ امکان انتقال کارشناسیهای ناپیوسته

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ثبت نام الکترونیکی چهار هزار و 600 دانشجوی کارشناسی پیوسته برای انتقال خبر داد و گفت: سازمان سنجش زمان ثبت نام الکترونیکی برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته را نیز اعلام می کند.

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره تکلیف دانشجویان کارشناسی ناپیوسته متقاضی انتقال که از طریق سامانه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام نشده اند، گفت: سازمان سنجش اولویت بندی کرده و به دلیل اینکه بیشترین تقاضای انتقال برای دانشجویان کارشناسی پیوسته بوده در ابتدا تقاضای دانشجویان کارشناسی پیوسته را دریافت کرده است.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود: سازمان سنجش زمان ثبت نام دانشجویان کارشناسی ناپیوسته متقاضی انتقال را در یک نوبت دیگر اعلام می کند.
 
وی از ثبت تقاضای چهار هزار و 600 دانشجو در نوبت اول ثبت تقاضاهای انتقال خبر داد و گفت: معلوم نیست که همه این ثبت نام کنندگان حدنصاب نمره را آورده باشند ابتدا تقاضای آنها با توجه به حدنصاب آخرین رتبه پذیرفته شده فرد در دانشگاه مقصد بررسی و بر اساس آن تصمیم گیری می شود.
 
بذرافشان افزود: این چهار هزار و 600 نفر مربوط به پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی هستند.
کد مطلب 1196133

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