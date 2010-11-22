حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر توسعه و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش آموزشی، تخصصی و مهارتی ویژه روحانیون مستقر سراسر کشور طی روزهای 5 تا 12 آذر ماه برگزار می شود.

وی افزود: این همایش از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی، سازمان و دفتر دفتر توسعه و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی، با پیامی از سوی آیت الله ناصر مکارم شیرازی در مجتمع فرهنگ نور قم برگزار می شود.

حجت الاسلام دارابی گفت: در این همایش آموزشی موضوعات متناسب با مجموعه دوره هایی است که در بحث نظام نامه آموزشی روحانیون مستقر مطرح شده از جمله بحث روانشناسی تبلیغ، راه های جذب جوانان و نوجوانان به برنامه های تبلیغی، بررسی منشور تبلیغ از دیدگاه مقام معظم رهبری، آسیب شناسی تبلیغ، تبلیغ چهره به چهره و کارکرد آن، پاسخگویی به شبهات دینی، فنون تبلیغ، تبلیغ با توجه به اقتضائات، تبلیغ همراه با بصیریت، جریانهای گفتمان سازی تبلیغ را می توان مورد اشاره قرار داد.

مدیرکل دفتر توسعه و برنامه‌ریزی آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: مراسم افتتاحیه این همایش با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم برگزار می شود، پیام آیت الله مکارم شیرازی قرائت شده و سپس با بهره مندی از نخبه ترین اساتید دین حوزه و در حوزه و دانشگاه متناسب با سرفصلهای آموزشی طراحی شده این همایش ادامه می یابد.

وی همچنین یادآور شد: برای حاشیه این همایش کارگاه های تخصصی هم در نظر گرفته ایم و به مجموعه سؤالات روحانیون مستقر بعنوان سربازان خط مقدم جبهه تبلیغ پاسخ می دهیم.

دارابی تصریح کرد: از جمله برکات و دستاوردهایی که انتظار می رود این همایش آموزشی داشته باشد، بحث سازماندهی آموزشهای مربوط به حوزه تبلیغ، شاخص سازی در امر آموزش تبلیغ حکیمانه دین، آشنایی با ابزارهای نوین در حوزه دین، اقتضائات تبلیغ دین در قالبهای مختلف است . با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تبلیغ را اولین وظیفه روحانیت می دانند و با توجه به مقابله جدی با تهاجم فرهنگی و نگاه هوشمندانه به امر تبلیغ امیدواریم بتوانیم به دستاوردهای خوبی در این همایش دست یابیم.