رکابزنان استقامت ایران حذف شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، رقابتهای دوچرخه‌سواری بخش استقامت جاده امروز با برگزاری مسابقه در بخش مردان(استقامت) با طی مسیر180 کیلومتر در 9 دور 20 کیلومتری برگزار شد که هیچ کدام از دو نماینده کشورمان موفق به کسب مدال نشدند.

در این مسابقه مهدی سهرابی با زمان 4 ساعت و 14 دقیقه و 56 ثانیه و 23 صدم ثانیه در رده دهم ایستاد. حسن ملکی دیگر رکابزن کشورمان در حالی که تا پایان دور پنجم در رده دوم قرار داشت با زمان 4 ساعت و 17 دقیقه و 5 ثانیه و 44 صدم ثانیه به عنوان آخرین رکابزن از خط پایان گذشت و عنوان سی و چهارم را ا زآن خود کرد.

در این مرحله از رقابتها 41 رکابزن حضور داشتند که 7 دوچرخه سوار مسابقه خود را به پایان نبردند. نمایندگان کره جنوبی، هنگ کنگ و ژاپن هم به مدالهای طلا، نقره و برنز رسیدند.

با برگزاری این مسابقه تیم دوچرخه سواری کشورمان در بخش جاده با کسب یک مدال برنز در بخش تایم تریل توسط حسین عسگری به کار خود در رقابتهای دوچرخه سواری جاده پایان داد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.