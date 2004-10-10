واگذاري 65 هزار خانه و زمين به فرهنگيان در سال جاري

منصور ضيايي راويزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه كميته تامين مسكن فرهنگيان از اوايل سال گذشته در ستاد وزارت آموزش و پرورش با حضور اعضاي مرتبط با مسايل مسكن فرهنگيان آغاز به كار كرده است ، افزود : در سال گذشته تامين مسكن فرهنگيان نسبت به سال 1380 رشدي سه برابر داشته است ، به طوريكه آمار فرهنگيان فاقد مسكن در سال 1380 حدود 470 هزار نفر بود كه اين آمار در سال 1382 به 350 هزار نفر كاهش يافته است.

وي با تاكيد بر اينكه سياست گذاري ، برنامه ريزي و بررسي مشكلات مسكن فرهنگيان از وظايف كميته تامين مسكن فرهنگيان است ، گفت : همزمان با تشكيل كميته تامين مسكن فرهنگيان در ستاد ، در مراكز سازمان آموزش و پرورش استان ها نيز كميته هاي تامين مسكن فرهنگيان تشكيل شد.

مشاور وزير آموزش و پرورش در امور مسكن فرهنگيان با اشاره به اينكه در سال 1380 به منظور تقويت شركت هاي تعاوني مسكن فرهنگيان از محل تبصره 3 قانون بودجه 120 ميليارد ريال به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد ، افزود : در سال گذشته با 5 درصد افزايش اين رقم به 600 ميليارد ريال افزايش يافت و همچنين از محل تبصره 15 قانون بودجه به منظور تكميل پروژه هاي نيمه تمام مسكن فرهنگيان 170 ميليارد تومان به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد.