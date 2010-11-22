نزاکت آلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال 85 امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان در زمینه عفاف و حجاب فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: تحکیم فرهنگ دینی و ترویج فرهنگ کار، عفاف و حجاب از راهکاری موثر برای مصون سازی جوانان و نوجوانان در جامعه اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه دین اسلام برترین ملاک شناخت و ارزشهاست، اظهارداشت: دختران برای تامین امنیت روحی، روانی و سلامتی خود و جامعه باید ارزشهای الهی را از طریق علم، آگاهی و آموزشهای لازم شناخته و خود را ارتقاء دهند.

دبیر کمیته جمعیت بانوان فرهیخته و فعال استان با بیان اینکه اسلام و شریعت بر حفظ شخصیت زنان تاکید دارد، گفت: حفظ و صیانت از عفاف از سوی بانوان امروزی یکی از عوامل انتقال و حیات سالم و دینی به نسلهای آینده است.

وی عفت و پوشش برای مسلمانان را امری واجب، ضروری و یک حکم الهی و جهان بینی دانست و افزود: یک زن مسلمان دارای حرمت و شخصیت است و حجاب و عفاف مظهر حرمت و شخصیت اوست.

آلیانی در ادامه با اشاره به گستردگی مسائل اجتماعی و فرهنگی بر توجه هر چه بیشتر به پروژه های فرهنگی و عملیاتی کردن آن که خروجی مثبتی را برای آموزش بانوان دارد، تاکید کرد.