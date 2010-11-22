سواحل خلیج فارس کتاب قطور مقاومت ایرانیان در برابر متجاوزان است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس، منوچهر متکی وزیر امور خارجه که به منظور شرکت در بیستمین همایش خلیج فارس به بندرعباس سفر کرده است، صبح امروز دوشنبه با حضور در مدرسه راهنمایی جامعه الزهرا بندرعباس بعد از نواختن زنگ خلیج فارس در جمع دانش آموزان این مدرسه و مسئولان استان گفت: امسال بعد از 20 سال کنفرانس خلیج فارس در خود خلیج فارس و در حاشیه سواحل نیلگون خلیج فارس در کنار مردمی صمیمی، شجاع، غیرتمند و متدین این استان با حضور محققان و پژوهشگران خارجی برگزار می شود تا جایگاه مهم و نقش حیاتی و تاریخی خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد، چرا که این منطقه نقشی حساس در اقتصاد و امنیت و روابط کشورهای منطقه ایفا می کند.

متکی با بیان اینکه خلیج فارس اگر چه در طول تاریخ با فراز و نشیب مواجه بوده و مورد طمع ورزی و هجمه از سوی کسانی که خود را برتر از دیگران می دانند و زیاده خواه هستند قرار گرفته است، اظهار داشت: آبها و امواج خلیج فارس همواره ندای دوستی، صلح و امنیت و در عین حال مقاومت سر داده است.

وزیر خارجه افزود: مردان و زنان این سرزمین همواره دست رد بر سینه چپاولگران و اشغالگران زده اند و سواحل خلیج فارس صفحات کتاب قطوری از مقاومت، ایستادگی و تلاش برای حفظ و استقلال کشور است که هر خط آن برای ما و فرزندان ما الگو و درس است.

وی استقلال را موهبت و خواست غریزی عنوان کرد و گفت: ملت ها با عشق رسیدن به استقلال علیه مستبدان، دیکتاتوران همواره قیام کردند و سرزمین پهناور ایران در طول تاریخ همواره وحدت ملی خود را حفظ کرده است.

متکی یادآور شد: البته در مواقعی عوامل استعمارگران و بی عرضه گان در مسند های حکومتی کشور تکیه زدند و غیر مستقیم استقلال کشور را سرسپردگی به بیگانگان به مخاطره انداختند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران علیرغم همه فتنه ها، دسیسه ها نشان داد که می تواند بدون تکیه به شرق و غرب و قدرتهای خارجی ثابت و استوار بر شعارهای امام خویش بایستد و سرزمین سرفراز ایران را هر روز با گام های بلند به سوی پیشرفت جلوه گر کند.

وی اضافه کرد: استقلال موهبتی است که اگر ملتی آن را از دست بدهد هر چه گام برداشته شود فرو رفتن در باتلاق می شود. هر چند ظاهری بزک کرده از دروازه تمدنی برای آن بسازد.

متکی با بیان اینکه استقلال جوهر استعدادها را شکوفا می کند گفت: ما مصممیم استقلال کشور را با چنگ و دندان حراست کنیم و برای نخستین بار در 200 سال گذشته اجنبی بر میهن تاخت اما آرزوی کندن گوشه ای از میهن را به دلشان گذاشتیم.

وزیر امور خارجه ادامه داد: امروز هیچ کس و هیچ قدرتی جرات نگاه چپ به ملت و سرزمین بزرگ ایران را به خود نمی دهد و سالهاست که به صورت رسمی و غیر رسمی بیان می کنند که مایلند حمله ای ولو مقطعی به ایران داشته باشند اما وقتی ایستادگی ملت ایران را ارزیابی می کنند با تردید جدی مواجه می شوند.

وی خاطر نشان کرد: کسانی با همین نگاه در کاخ سفید قدرت را به بعدی ها سپردند و جانشینانشان از آنها بدتر.

متکی خطاب به دانش آموزان و مسئولان هرمزگان گفت: سروده ها و هلهله های شما موزون با امواج خلیج فارس این نوید را می دهد که حافظان صدیق و مقاوم سرزمین ایران هستید.

منوچهر متکی همچنین امروز زنگ خلیج فارس را در این مدرسه و در حضور دانش آموزان مدرسه جامع الزهرا بندرعباس، استاندار و برخی مقامات استانی استان هرمزگان به صدا در آورد.

وزیر امور خارجه در حضور دانش آموزان این مدرسه شعری با لحن کودکانه و با درون مایه سیاسی برای دانش آموزان خواند.

قرار است متکی تا دقایقی دیگر بیستمین همایش خلیج فارس در بندرعباس را افتتاح کند.