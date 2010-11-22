ترویج بدحجابی در جامعه از برنامه های هدفمند دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی شامگاه یکشنبه در نخستین همایش استانی حجاب، هویت زن مسلمان، اظهار داشت: دشمنان، نسل جوان کشور را نشانه گرفته اند و باید بیش از گذشته هوشیار بود.
وی با بیان اینکه در دین اسلام به مقوله حجاب توجه خاصی شده است، افزود: دشمنان ایران اسلامی با اقدامات مختلف در خصوص زن ایرانی و حجاب، تبلیغات منفی انجام می دهند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه حجاب محدودیتی برای زن مسلمان ایجاد نمیکند، گفت: حجاب موجب رشد و شکوفایی زنان است و امکان آزادی بیشتر آنان را در اجتماع فراهم می کند.
فامیل کریمی با تاکید بر اینکه بسیاری از نابسامانیهای جامعه به دلیل رعایت نکردن حریم حجاب و عفاف توسط زنان و مردان است، خاطرنشان کرد: این امر آثار منفی و مخربی بر جامعه و شهروندان دارد.
امام جمعه همدان نیز در این همایش ریشه بسیاری از ناهنجاریها و معضلات جامعه را در بدحجابی دانست و گفت: برای ترویج حجاب در جامعه باید اقدامات زیربنایی انجام داد.
آیت الله غیاث الدین طه محمدی گفت: اگر در جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد بسیاری از معضلات از بین میرود و احکام دین به درستی احیا میشود.
محمدی با بیان اینکه در کشور دستگاه خاصی برای امور امر به معروف و نهی از منکر وجود ندارد و باید مسئولان در این زمینه بیشتر کار کنند، افزود: بسیاری از آموزههای دینی از طریق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه قابل گسترش است.
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