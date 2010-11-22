مورینیو به تالار افتخار "اتحادیه مربیان لیگ" پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی حال حاضر رئال مادرید که به گفته خودش بهترین دوران مربیگری را در فوتبال انگلستان تجربه کرده، در تالار افتخارات به مربیان بزرگی چون سرآلکس فرگوسن، سر مت باسبی، باب پایسلی و آرسن ونگر پیوسته است.

برپایه گزارش ساکرنت، مورینیو گفت: از این بابت به خودم می بالم چرا که من بریتانیایی نیستم و فقط سه سال را در فوتبال لیگ برتر حضور داشتم. این زمان، آنقدر زیاد نیست که شما بتوانید تاریخ ساز شوید.

وی که برای حضور در این مراسم در مهمانی شام هتل "پارک لین" لندن حضور پیدا کرده بود، در ادامه افزود: بهترین دوران مربیگری خود را در چلسی سپری کردم. امشب برای من شب ویژه ای است. من هنوز در لندن خانه ام را دارم و خانواده ام عاشق اینجا هستند. این بدین معنی است که برگشتن به اینجا یعنی برگشتن به خانه ام.