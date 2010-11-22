حفظ هویت اسلامی از رسالتهای مهم جوانان در جنگ نرم است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشمن به دنبال سست کردن پایه های اعتقادی جوانان و نوجوانان است، افزود: با شناخت ادیان مختلف و استفاده از اندیشمندان در رسانه ها، اسلام را که تنها دین کامل و نجات بخش انسانهاست باید به خوبی در جامعه تبیین کرد.

وی در ادامه با برشمردن توطئه های دشمن خاطر نشان کرد: دشمنان نظام از طریق مختلف به ویژه ماهواره و سایتهای اینترنتی اعتقادات دینی مردم به ویژه جوانان و نوجوانان را مورد هدف قرار داده اند.

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی گیلان، آموزش زیربنایی را در نهادینه کردن فرهنگ حجاب در جامعه امری ضروری دانست و بر برنامه‌ ریزی اصولی در برطرف کردن چالشهای عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه هنوز مسئله عفاف و حجاب و بحث پوشش در جامعه نهادینه نشده است، افزود: اهمیت این مسئله را باید با تشکیل کلاسهای آموزشی، گفتمان و نشستهای تخصصی برای مردم تبیین کرد.

یاری در ادامه پرهیز از هرگونه تفریط و تحکم را غیر اصولی عنوان کرد و یادآورشد: اگر در بحث آموزش پوشش اسلامی ضعیف عمل شود باید مسیر اجباری را انتخاب کرد و رویکرد اجبار نیز هرگز پاسخ نمی‌دهد.