خواهان روابط گسترده تر با تهران هستیم/ حمایت از برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، "نیروپاما رائو" روز یکشنبه در کنفرانس شورای امور خارجی هند (ICWA) گفت: موضع هند درباره برنامه هسته ای ایران ثابت است. از حقوق تمام کشورها از جمله ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در راستای پایبندی به تعهدات بین المللی حمایت می کنیم.

قائم مقام وزیر خارجه هند در عین حال بر تمایل هند برای همکاری بیشتر با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ایران و عراق تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: هند به جامعه بین الملل برای مقابله با مشکلات ناشی از دزدی دریایی در اقیانوس هند می پیوندد.

وی پیشتر گفته بود: ما به نحو قابل توجیهی نگران اقدامات یکجانبه کشورها در وضع تحریم های جدید علیه ایران و افزایش فشارها بر این کشور هستیم، زیرا با وضع این گونه تحریم ها سرمایه گذاری کشورهای سوم در بخش انرژی ایران ممنوع شده و این موضوع به صورت مستقیم بر شرکت های هندی تاثیر گذاشته و از آن مهمتر اینکه این موضوع تاثیر منفی بر امنیت انرژی ما داشته و تلاش های ما برای توسعه و تامین نیازهای مردم هند را عقیم می کند.