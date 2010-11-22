طالبیان و ناصری به فینال کایاک و کانوی تک نفره رسیدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، رقابتهای قایقرانی بازیهای آسیایی در بخش آبهای آرام از صبح امروز در مرکز بین المللی روئینگ شهر گوانگجو آغاز شد که صبح امروز احمدرضا طالبیان و شاهو ناصری نمایندگان کشورمان دربخش تک نفره کایاک و کانوکانادایی به مرحله فینال صعود کردند.

در رشته کایاک تک نفره هزار متر مردان احمدرضا طالبیان با زمان 3 دقیقه و 36 ثانیه و 531 صدم ثانیه در گروه اول به مقام اول رسید و به طور مستقیم راهی مرحله فینال این بازیها شد. در رشته کانوکانادایی هم شاهو ناصری با زمان 4 دقیقه و 2 ثانیه و 529 صدم ثانیه در گروه اول بعد از قایقرانی از ازبکستان در رده دوم ایستاد و به طور مستقیم جواز حضور حضور در مرحله فینال بازیهای آسیایی را در این ماده بدست آورد. فینال این دو ماده روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

این رقابتها در بخش مقدماتی کایاک دو و چهارنفره همچنان ادامه دارد. شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.