تیم شهدای نور مازندران بر میهمان بحنوردی خود به برتری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در نور، از سری مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور، یکشنبه شب دو تیم شهدای نور و آب منطقه ای بجنورد در سالن ورزشی امام خمینی (ره ) شهرستان نور به مصاف هم رفتند.

پس از دو ساعت تلاش تیم شهدای نور به عنوان نماینده مازندران توانست با شکست سه بر یک بر تیم مهمان آب منطقه ای بحنورد، به پیروزی برسد.

آب منطقه ای بجنورد 25 بر 22 در گیم اول به پیروزی رسید.

در گیم دوم شهدای نور نیز با نتیجه 25 بر 23 بازی را به تساوی رساند و در گیم سوم شهدای نور با نتیجه 25 بر 19 پیروز شد.

در گیم چهارم (پایانی) شهدای نور با نتیجه 25 بر 18 توانست بر آب منطقه ای بجنورد غلبه کند و برنده این مسابقه شود.



