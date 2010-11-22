آخرین وضعیت جذب هیئت علمی/ 2هزار و 700 نفر متقاضی استادیاری

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امیدواریم تا یک ماه آینده بخشی از وضعیت جذب هیئت علمی روشن شده باشد در حال حاضر با توجه به اینکه اطلاعات بسیاری از متقاضیان هنوز به ما نرسیده، کار تکمیل اطلاعات و مدارک را پیگیری می کنیم و پس از آن اولین گروهها برای انتخاب نهایی به دانشگاهها معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه 2 هزار و 700 نفر از افرادی که در فراخوان شرکت کرده اند دارای مدرک دکتری و متقاضی استادیاری هستند، گفت: البته تقاضای دانشگاهها برای جذب استادیار بیشتر از این عدد است اما این به معنی جذب تمامی متقاضیان نیست به دلیل اینکه فرایند جذب به رشته، دانشگاه و شهر بستگی دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: در مجموع بیش از 30 هزار نفر متقاضی جذب شده اند که دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری و یا دانشجوی دکتری هستند.

وی یادآور شد: بخشی از جذب نیز با دانشجویان بورسیه دکتری تکمیل می شود.