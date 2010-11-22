  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

نادری منش به مهر خبر داد:

آخرین وضعیت جذب هیئت علمی/ 2هزار و 700 نفر متقاضی استادیاری

آخرین وضعیت جذب هیئت علمی/ 2هزار و 700 نفر متقاضی استادیاری

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح آخرین وضعیت جذب اعضای هیئت علمی که متقاضیان آن در فراخوان وزارت علوم شرکت کرده بودند، گفت: 2 هزار و 700 نفر از افرادی که در فراخوان شرکت کرده اند دارای مدرک دکتری و متقاضی استادیاری هستند.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: امیدواریم تا یک ماه آینده بخشی از وضعیت جذب هیئت علمی روشن شده باشد در حال حاضر با توجه به اینکه اطلاعات بسیاری از متقاضیان هنوز به ما نرسیده، کار تکمیل اطلاعات و مدارک را پیگیری می کنیم و پس از آن اولین گروهها برای انتخاب نهایی به دانشگاهها معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه 2 هزار و 700 نفر از افرادی که در فراخوان شرکت کرده اند دارای مدرک دکتری و متقاضی استادیاری هستند، گفت: البته تقاضای دانشگاهها برای جذب استادیار بیشتر از این عدد است اما این به معنی جذب تمامی متقاضیان نیست به دلیل اینکه فرایند جذب به رشته، دانشگاه و شهر بستگی دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: در مجموع بیش از 30 هزار نفر متقاضی جذب شده اند که دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری و یا دانشجوی دکتری هستند.

وی یادآور شد: بخشی از جذب نیز با دانشجویان بورسیه دکتری تکمیل می شود.

کد مطلب 1196164

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها