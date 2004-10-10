مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به افزايش صادرات مصنوعات پلاستيكي و ملامين و تاير تيوپ در پنج ماهه نخست امسال گفت: سهم اين دو گروه در صادرات صنعتي و معدني در مجموع 1/2 درصد است.
احمد قاسمي، درباره صادرات صنايع سلولزي افزود: صادرات اين گروه با رشد 9/97 درصد در پنج ماهه نخست امسال به 5/11 ميليون دلار رسيد.
وي ، با اشاره به سهم گروه صنايع سلولزي در صادرات صنعتي و معدني تصريح كرد: اين گروه 7/0 درصد صادرات صنعتي و معدني را تشكيل مي دهد.
به گفته وي، همچنين صادرات صنايع الكتريكي در پنج ماهه نخست امسال 8/7 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
7/42 درصد كاهش داشته است.
مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با "مهر":
صادرات مصنوعات پلاستيك ، ملامين ، تاير و تيوپ امسال افزايش يافت
صادرات مصنوعات پلاستيكي و ملامين در پنج ماهه نخست امسال 8/21 درصد و تاير تيوپ 9/45 درصد افزايش يافت.
مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به افزايش صادرات مصنوعات پلاستيكي و ملامين و تاير تيوپ در پنج ماهه نخست امسال گفت: سهم اين دو گروه در صادرات صنعتي و معدني در مجموع 1/2 درصد است.
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