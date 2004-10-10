صادرات مصنوعات پلاستيك ، ملامين ، تاير و تيوپ امسال افزايش يافت

مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به افزايش صادرات مصنوعات پلاستيكي و ملامين و تاير تيوپ در پنج ماهه نخست امسال گفت: سهم اين دو گروه در صادرات صنعتي و معدني در مجموع 1/2 درصد است.

احمد قاسمي، درباره صادرات صنايع سلولزي افزود: صادرات اين گروه با رشد 9/97 درصد در پنج ماهه نخست امسال به 5/11 ميليون دلار رسيد.

وي ، با اشاره به سهم گروه صنايع سلولزي در صادرات صنعتي و معدني تصريح كرد: اين گروه 7/0 درصد صادرات صنعتي و معدني را تشكيل مي دهد.

به گفته وي، همچنين صادرات صنايع الكتريكي در پنج ماهه نخست امسال 8/7 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

7/42 درصد كاهش داشته است.