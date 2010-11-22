گلستان سرمشق وحدت و یکدلی اقوام است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدعلی طاهری صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان با اشاره به انتخاب استان گلستان از میان 30 استان کشور اظهار داشت: انتخاب این استان به عنوان محل برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین، نشان از این دارد که مسئولان نیز با همین دیدگاه به استان گلستان نظر دارند.

وی با اشاره به نقش گردشگری گفت: مقدمه و زیربنای پابرجایی میراث فرهنگی و صنایع دستی با تعریف توسعه گردشگری میسر خواهد شد.

وی با ابراز قدردانی از مهمانانی که از راههای دور و نزدیک در این جشنواره حضور یافته بودند اذعان داشت: این حضور فرصت مناسبی برای آشنایی با جاذبه‌های معنوی، صنایع دستی و گردشگری دیگر استانهاست.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از دولت نهم و دهم به عنوان عوامل رشد و توسعه گردشگری در کشور یاد کرد و اذعان داشت: این توسعه کم نظیر و رشد چشمگیر گردشگران از سراسر استان و فراتر از آن از دیگر کشورها ماحصل خدمات و رویکرد دولت به این امر است.

حجت الاسلام طاهری از تلاش استانار و مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان سپاسگزاری کرد و افزود: در هر برنامه‌ای معنویتی احساس می‌شود می‌شود و قرآن و نیایش در آن گنجانیده شده است و امید است برکان فراوانی برای مهمانان و شرکت‌کنندگان در پی داشته باشد.