کلینتون مدعی حمایت کرزای از استراتژی ناتو در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک روز پس از نشست سران ناتو در لیسبون که در آن خروج نیروهای این سازمان از افغانستان تا سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، "هیلاری کلینتون" اعلام کرد که رئیس جمهوری افغانستان از این راهبرد جدید کاملا پشتیبانی می‌کند.

بر اساس توافق حاصل شده در نشست لیسبون، کشورهای عضو ناتو خارج کردن نیروهای نظامی خود درافغانستان را دربهارآینده آغاز می کنند و این عملیات تا سال 2014 میلادی پایان خواهد یافت.



بر اساس این گزارش، ناتو درنشست لیسبون درمورد افغانستان طرحی را تصویب کرد که براساس آن مسئولیت های امنیتی افغانستان پس ازخروج تدریجی 131 هزارنیروی نظامی ناتو به دولت این کشور واگذار شود.

بر همین اساس، برخی‌ از کشورهای حاضر دراین نشست اعلام کردند که در اواسط سال آینده تعدادی از نظامیان خود را از افغانستان خارج خواهند کرد، اما راسموسن، دبیرکل ناتو به همه هشدار داد که آغاز این مرحله جدید نباید موجب دلگرمی طالبان شود.

راسموسن دراین باره تاکید کرد: خروج ناتو ازافغانستان به این معنی‌ نیست که همه نظامیان ناتو از افغانستان خارج خواهند شد، زیرا تعداد نامشخصی از آنها برای حمایت و آموزش نیروهای افغان دراین کشورباقی‌ می مانند.