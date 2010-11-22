سامان قاسمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دفتر سرمایه گذاری خارجی وظیفه جلب و تشویق سرمایه گذاری را بر عهده دارد، افزود: این دفتر ضمن فرصت یابی و پروژه یابی در داخل کشور، بسته های تشویقی را تهیه و در اختیار خارجیان برای آشنایی با قوانین و مشوقهای داخلی سرمایه گذاری قرار می دهد.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به اقدامات انجام شده بری اصلاح قوانین و مقررات و ارائه آنها به دولت و مجلس برای تسریع در روند سرمایه گذاری خارجی، تصریح کرد: همچنین برای شناسایی سرمایه گذاران بالقوه خارجی از آنها دعوت به عمل می آورده ایم.

شکایت سرمایه گذاران خارجی

وی با تاکید بر اینکه اگر سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری ابراز تمایل کند به سرعت به سرمایه گذار پاسخ داده می شود، افزود: در کنار موضوع مربوط به تشویق سرمایه گذاران، موضوع ماده 7 و رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران خارجی انجام می شود.

قاسمی تاکید کرد: اگر سرمایه گذاری نسبت به موضوع عدم دریافت مجوز لازم از دستگاههای صادر کننده مجوز به ستاد ملی شکایت کند، با تشکیل دادگاه مربوطه آن در سازمان سرمایه گذاری خارجی فورا به آن رسیدگی و متخلف محاکمه می شود، همچنین ارتباط با 30 استان کشور، سیاست گذاری ها، فرصت یابی ها، مراجعات سرمایه گذاران خارجی و غیره در این دفتر انجام می شود.

وی تعداد شکایتهایی که از دستگاههای مختلف در روند ارائه مجوز به سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد را بسیار زیاد توصیف کرد و افزود: بر اساس ماده 7 قانون اصل 44 استانداران رئیس ستاد ماده 7 هستند و وظیفه این ستاد رسیدگی به شکایتهای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که در اخذ مجوز از دستگاهها چه خصوصی و چه دولتی دچار مشکل شده اند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی ادامه داد: طبق قانون اصل 44 صادر کننده مجوز باید ظرف 10 روز به متقاضی اعلام کند که مجوز را صادر خواهد کرد یا خیر. اگر مجوز صادر می کند ظرف یک ماه پس از اخد مدارک لازم باید مجوز را ارائه نمایند. یعنی در هر یک از این دو حالت برای اخذ مجوز اگر سرمایه گذار به قصوری از ناحیه دستگاه مربوطه در روند صدور مجوز برخورد نماید می تواند به ستاد ماده 7 شکایت و اعتراض کند.

وی عنوان کرد: اگر دستگاه محلی و استانی نتوانند به شکایت رسیدگی کنند، ستاد ماده 7 در سازمان سرمایه گذاری خارجی به ریاست بهروز علیشیری رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی تشکیل و موضوع را بررسی می کند که طی چند ماهه اخیر به موارد زیادی از شکایتها در این ستاد رسیدگی شده است.

محاکمه چندین بانک و وزارتخانه

قاسمی چند بانک دولتی و نیمه دولتی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو را از دستگاههای متخلف که در این ستاد محاکمه شده اند، اعلام و بیان کرد: این دستگاهها در ارائه مجوز به موقع به سرمایه گذاران خارجی قصور کرده اند. در برخی از استانها شکایتهایی مطرح می شود ولی از برخی از استانها شکایتی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مجوزهای سرمایه گذاری خارجی طی 2 تا 3 هفته صادر می شود، از اقدامی در زمینه تسریع در روند صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی در سازمان خبرداد و بیان کرد: بر این اساس قرار است به تنفیذ اختیاری برسیم.

تسریع صدور مجوز

قاسمی ادامه داد: در حال حاضر برای ارائه مجوز سرمایه گذاری خارجی باید جلسه هیئت مربوطه تشکیل شود، بنابراین در حال اخذ این امتیاز هستیم که اقدامات به هیئت ارجاع نشود و تمام دستگاهها به جز وزارت امور خارجه این مصوبه را امضا کرده اند و با امضای آن صدور مجوزهای سریع تر انجام می شود، به نحویکه حتی در روز درخواست می توانیم مجوز را صار کنیم.

وی بررسی طرحهای سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات این دفتر برشمرد و با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایه گذاری دریچه سرمایه گذاری خارجی است، افزود: سرمایه گذاران خارجی با مراجعه به این مرکز مذاکراتی را انجام و مدارک لازم را ارائه می دهند، در نهایت این مدارک بررسی و گزارش آن به هیئت سرمایه گذاری ارائه می شود که با تصویب آن به مرحله اجرا می رسد.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی یادآور شد: در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی دو گروه یعنی نمایندگان دستگاههای مختلف و همکاران بخش بررسی طرحها حضور دارند، ضمن اینکه نظارت بر طرحهای سرمایه گذاری که قبلا به تصویب رسیده است، نیز در این دفتر انجام می شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، این گروه برای رفع آن کمک می کنند.

وی جمع آوری اطلاعات به روز از تمامی طرحهای موجود و ثبت سرمایه های خارجی را از دیگر وظایف این دفتر برشمرد و افزود: طبق قانون سرمایه ها را به صورت نقدی یا غیر نقدی در دفاتر خود به ثبت می رسانیم و به میزانی که سرمایه تامین می شود، نسبت به سرمایه گذار متعهد خواهیم بود.

پیش بینی رقم سرمایه گذاری

قاسمی رقم سرمایه گذاری خارجی (ورودی سرمایه خارجی) در کشور در سال 88 را 3 میلیارد و 16 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به سرمایه گذاری خارجی در سال 87 که رقمی معادل 1.6 میلیارد دلار بود با رشد 86 درصدی مواجه شده و این در حالی است که پیش بینی می شود امسال نیز این رقم در حدود 3 میلیارد دلار باشد.

درخواست تاسیس بانک خارجی در ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود از درخواستهایی برای تاسیس بانک در ایران از سوی کشورهایی همچون عربستان، قطر، کویت، آذربایجان و بحرین خبرداد و افزود: با اصلاح تبصره ماده 5 قانون اصل 44 اجازه حضور بانکهای خارجی در سرزمین اصلی هم صادر شد اما بانک مرکزی باید دستور العمل آن را تهیه کند.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اشاره به تشکیل جلسه ای حدود یک هفته پیش در بانک مرکزی برای تهیه دستور العمل حضور بانکهای خارجی گفت: این دستور العمل تهیه و برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه شده است و به محض تصویب بانکهای خارجی می توانند از ما مجوز لازم را دریافت و فعالیت خود را آغاز کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه هنوز تعداد تقاضای تاسیس بانک خارجی 8 درخواست است، در خصوص حضور بیمه های خارجی در کشور گفت: هنوز قوانین و مقررات لازم اصلاح نشده و نیاز به اصلاح دارند.