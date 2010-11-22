خوابگاه های دانشگاه مازندران نیاز به بازسازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف محنت فر ظهر پنج شنبه در نشست با مسئول و قائم مقام صندوق رفاه دانشجویی کشور گفت: بخش زیادی از اعتبارات حوزه دانشجویی دانشگاه مازندران صرف ایاب و ذهاب می شود.

وی با بیان اینکه در بابلسر سرویس حمل و نقل شهری از طریق اتوبوس های شرکت ‌و احد وجود ندارد گفت: ناگزیر به اجاره اتوبوس برای حمل و نقل دانشجویانیم که هزینه سنگینی را بردانشگاه بار می کند.

وی گفت: درصد زیادی از پذیرفته شدگان دانشگاه مازندران را دانشجویان دختر تشکیل می دهند و خانواده های آنان نیز به خاطر امنیت ، خواهان اسکان فرزندانشان در خوابگاهها می باشند.

محنت فر تصریح کرد: خوابگاههای موجود ظرفیت لازم را برای همه تقاضاها ندارد.

وی طولی بودن جغرافیای استان را از جمله دلایل حجم بالای تقاضاهای اسکان در خوابگاه عنوان کرد و گفت: بسیاری ازدانشجویان بومی باید مسافتهای زیادی را برای حضور در دانشگاه طی نمایند.

وی همچنین به گران بودن هزینه‌های زندگی در بابلسر اشاره کرد و گفت: بابلسر و رامسر از جمله گران ترین شهرهای شمال کشور محسوب می شوند و زندگی دانشجویان در این شهر نسبت به سایر شهرهای کشور با هزینه بیشتری است.

معاون دانشگاه مازندران مسئولان صندوق رفاه خواست تا با توجه به این مساله در خصوص تخصیص اعتبارات و وامهای دانشجویی سازو کارهای حمایتی بیشتری را به کار بندند.