باید از نظرات هنرمندان در ارتقای سطح فرهنگی قم استفاده شود

وحید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در سفر به قم، مبنی بر این که مسئولین باید با روی گشاده با مردم برخورد کنند، بر تعامل بیشتر مسئولین فرهنگی و هنری با هنرمندان قمی و استفاده از نظرات آنان در جهت ارتقای سطح فرهنگی استان تأکید کرد و اظهار داشت: ما که امروز به عنوان مسئولین فرهنگی و هنری فعالیت می‌کنیم باید در خدمت هنر و هنرمندان استان باشیم.



مسئولین فرهنگی و هنری با هنرمندان تعامل بیشتری داشته باشند



وی با تأکید بر اینکه مسئولین فرهنگی و هنری قم باید در خدمت هنر و هنرمندان باشند، بیان داشت: مسئولین فرهنگی و هنری استان باید با هنرمندان تعامل بیشتری داشته باشند.



فرجی با تأکید بر اینکه مسئولین فرهنگی و هنری استان باید تمام همت خود را در راستای رشد و بالندگی هنر و هنرمندان به کار گیرند، تصریح کرد: البته امروز مسئولین استان با بضاعت خود بسیج شده‌اند تا به رشد فرهنگ و هنر در قم همت گمارند اما باید توجه داشت که این مهم به جز با پشتیبانی و همیاری هنرمندان محقق نمی‌شود.



هنرمندان قمی باید جایگاه حساس و ویژگی‌های معنوی قم را درک کنند



رئیس حوزه هنری استان قم نقش هنرمندان در ارتقای سطح فرهنگی و هنری را نقشی کلیدی دانست و افزود: هنرمندان قمی باید جایگاه حساس، ویژگی‌های معنوی قم و همچنین توقع برون استانی از هنرمندان این استان را درک کنند و در این راستا حرکت نمایند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: مسئولین فرهنگی و هنری استان نیز در این راستا و در راستای جایگاه بین‌المللی قم که در بیانات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شد، باید تلاش بیشتری را مبذول دارند.



باید شأن و منزلت اجتماعی هنرمندان در نظر گرفته شود



فرجی در خصوص راهکارهای تحقق تعامل بیشتر مسئولین با هنرمندان استان بیان داشت: تعامل موثر با هنرمندان در جهت حمایت در تولید آثار و توجه به ظرفیت‌های آنان، شناسایی فرصت‌های محیطی جهت ارتقای سطح توانمندی هنرمندان، استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات هنرمندان در عرصه‌های مختلف جهت ارتقای سطح فرهنگی استان و درک جایگاه هنرمندان و ایجاد ارتباط متناسب با شأن و منزلت اجتماعی آنان از جمله راهکارهایی است که مسئولین با اعمال آنها می‌توانند گام های موثری در جهت تعامل هر چه بیشتر با هنرمندان بردارند.