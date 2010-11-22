به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در حالی با برگزاری چهار دیدار طی روزهای گذشته وارد مرحله یک چهارم نهایی شد، که هنوز یک دیدار از مرحله یک شانزدهم نهایی و دو مسابقه از مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها باقی مانده است.

البته در این مرحله از مسابقات تیم‌های لیگ برتری برخلاف مرحله یک شانزدهم نهایی که صبای قم مقابل شهرداری بندرعباس، مس کرمان برابر نفت مسجد سلیمان، سایپا مقابل داماش گیلان، پیکان قزوین برابر کاوه تهران، نفت تهران مقابل فولاد نطنز شکست خوردند تا پنج تیم لیگ برتری توسط تیم‌های دسته اولی حذف شوند، مانع از تداوم شگفتی‌سازی تیم‌های دسته‌های پایین‌تر در این مسابقات شدند.

گرچه هنوز دو تیم شهرداری یاسوج و کاوه تهران در این رقابت‌ها باقیمانده‌اند که در مراحل یک شانزدهم و یک هشتم حریفان ذوب آهن اصفهان هستند. البته اگر نایب قهرمان آسیا بتواند برابر این دو تیم موفق ظاهر شود، مراحل پایانی این جام بدون تیم‌های رده‌های پایین‌تر برگزار می‌شود و دیگر نمی‌توان نام مسابقات فصل جاری را جام شگفتی نامید.

در فصل گذشته جام حذفی تیم دسته اولی گسترش فولاد تبریز با پشت سرگذاشتن تیم‌های پرسپولیس بجنورد، داماش گیلان، مس رفسنجان و ذوب آهن اصفهان به فینال مسابقات راه یافته بود ولی با توجه به شرایط مسابقات فصل جاری نمی‌توان از تیم‌های شهرداری یاسوج و کاوه تهران انتظار فینالیست شدن داشت.

در حال حاضر با توجه به تیم‌های باقیمانده و شرایط جدول رقابت‌های جام حذفی، در یک سوی جدول احتمال رویارویی ذوب آهن با استقلال تهران وجود دارد و در سوی دیگر هم تقابل تیم‌های پرسپولیس و سپاهان دور از دسترس نیست که در این صورت دو فینال تهرانی - اصفهانی، جذابیت‌های جام حذفی را افزایش خواهد داد.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد خوزستان 3 - شهرداری بندرعباس صفر

تیم شهرداری بندرعباس پس از حذف کردن صبای قم در مرحله یک شانزدهم نهایی از حضور در ادامه مسابقات جام حذفی انصراف داد.

* ملوان بندرانزلی 3 - فولاد نطنز صفر

گل‌ها: مهرداد اولادی (22، 40 و 72)

* استیل آذین تهران 2 - نفت مسجد سلیمان یک

گل‌ها: محمد غلامی (50) و سیاوش اکبرپور (73 - پنالتی) برای استیل آذین و ایمان رضایی (32) برای نفت مسجد سلیمان

* تراکتورسازی تبریز 5 - شهرداری تبریز 2

گل‌ها: داود دانش‌دوست (10 و 44)، علی علیزاده (15)، محمد ابراهیمی (27) و جاسم کرار (1+90) برای تراکتورسازی و وریا غفوری (59) و سعید دقیقی (61 - پنالتی) برای شهرداری

* استقلال تهران یک - شاهین بوشهر صفر

گل: حنیف عمران‌زاده (114)

* داماش گیلان یک - پرسپولیس تهران 2

گل‌ها: آدمیر آردوویچ (13) برای داماش و سپهرحیدری (33) و سعید حلافی (105) برای پرسپولیس

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* کاوه تهران - برنده دیدار ذوب آهن اصفهان و شهرداری یاسوج (مکان برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

برنامه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

* پرسپولیس تهران - برنده سپاهان اصفهان و راه آهن شهرری، ورزشگاه آزادی

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی (مکان برگزاری این بازی با قرعه کشی مشخص می‌شود)

* استیل آذین - فولادخوزستان (مکان برگزاری این بازی با قرعه کشی مشخص می‌شود)

* استقلال تهران - با برنده دیدار کاوه تهران - برنده بازی ذوب آهن اصفهان و شهرداری یاسوج (مکان برگزاری این بازی با قرعه کشی مشخص می‌شود)