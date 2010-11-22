فرهنگ ایران اسلامی در جهان روبه شکوفایی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تهمینه دانیالی صبح دوشنبه در بازدید از جشنواره اقوام ایران زمین در گرگان افزود: سیاست اصلی سازمان ارتقای فرهنگ و هنر در جامعه اسلامی است.

وی اظهار داشت: گلستان به ایران کوچک معروف است، از اینرو ظرفیت‌های بالای آن علاوه بر جاذبه‌های طبیعی شامل ظرفیتهای انسانی آن است.

به گفته وی، وجود فرهنگهای متنوع و اقوام فراوان در آن دست سازمان را برای بسیاری از امور گشاده‌تر می‌کند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور از تخصصی بودن نمایشگاه خبر داد و بیان داشت: با این روند آینده‌ای روشن را برای کشور ترسیم می‌کنیم و شاهد شکوفایی فرهنگ ایران اسلامی در دنیا خواهیم بود.

دانیالی با استناد به فرمایشات مقام عظمای ولایت اظهار داشت: نیاز کشور به مهندسی فرهنگی و تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و همچنین رسیدن به جایگاه اصلی فرهنگ و تمدن برای آن است که بتوانیم در مقابل بسیاری از تحریمها مقاومت کنیم.

وی در ادامه افزود: اینجاست که باید ایران کوچک را بر بلندای جهان به رخ بکشیم و بگوییم که می‌شود و می‌توانیم.