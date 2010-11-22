معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه ماده ای را به تصویب رساندند که به دنبال آن دولت مجاز می شود در حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی اقداماتی انجام دهد.

بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد در قالب بودجه های سنواتی کمک های لازم به شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیر دولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید معاونت راهبردی رئیس جمهور می رسد.

بر اساس این ماده صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی احداث شده با رعایت ضوابط بلامانع است.

همچنین عبارت "صدور پروانه تاسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می باشد مجاز است" از انتهای ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می شود.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری مصوب کردند دولت به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقداماتی را انجام دهد.

بر اساس این گزارش معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی به میزان 15 درصد افزایش می یابد.

همچنین میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.