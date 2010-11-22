امیرحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه تیم امید از هر نظر برای دیداربا ژاپن آماده است و شناخت خوبی نسبت به تیم ژاپن داریم و در تمرینات روزهای گذشته روی نقاط ضعف و قوت این تیم کار کردیم.

پیروانی افزود: در جلساتی که برای آنالیز تیم ژاپن داشتیم بازیکنان را نسبت به شرح وظایف شان آشنا کردیم و در صورتی که هر یک از نفرات تیم به خوبی وظایفی که به آنها محول کرده ایم را انجام دهند شکست تیم ژاپن دور از دسترس نخواهد بود.

مربی تیم امید در مورد شناختش از تیم ژاپن گفت: آنها تیم منظم، سختکوش و هماهنگی دارند که درکارهای تدافعی بسیار فشرده و متراکم بازی می کنند و به همین دلیل در 5 بازی گذشته گلی را دریافت نکرده اند. با این وجود نقطه ضعف این تیم روی ضربات ایستگاهی است که برای آن برنامه ریزی ویژه ای داریم.

وی رفاقت و صمیمت بین بازیکنان و انگیزه تیمی بالا را رمزموفقیت تیم امید عنوان کرد و اظهار داشت: تمام بازیکنان برای موفقیت تیم یکدل و مصمم هستند و می خواهند کار و تلاش یکسال گذشته خود را با صعود به دیدار فینال کامل کنند.

پیروانی درباره تغییرات احتمالی در ترکیب تیم امید برای دیدار با ژاپن گفت: تغییرات چندانی نسبت به دیدارهای گذشته نخواهیم داشت و با بازیکنان باتجربه در این دیدار به میدان خواهیم رفت و تنها سینا عشوری را به دلیل دو اخطاره بودن دراختیار نداریم که با سایر بازیکنان خلاء او را در میانه زمین پوشش خواهیم داد.

مربی تیم امید درباره اینکه گفته می شود تیم ژاپن با تیم جوانان خود و بدون بازیکن بزرگسال در بازیهای آسیایی شرکت کرده است گفت: تیم ژاپن با نفرات امید خود وارد این مسابقات شده و تصور نمی کنم از بازیکن بزرگسال استفاده نکرده باشد . با این وجود ژاپن تیم خوب و سرعتی است که بسیار بابرنامه بازی می کند و همانطور که گفتم مقابل این تیم باید بسیار با تمرکز و هدفمند بازی کنیم.

تیم فوتبال امید کشورمان که با شکست تیم های ترکمنستان، بحرین ، ویتنام ، مالزی و عمان به مرحله نیمه نهایی رسیده است، ساعت 11:30 دقیقه روز سه شنبه برای رسیدن به دیدار فینال بازیهای آسیایی به مصاف تیم امید ژاپن خواهد رفت.