مستند " نگین دریا " و " زیتون " در شبکه باران تولید شد

محسن نصر پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فیلم مستند نگین دریا با ساختار مستند در 30 دقیقه از سوی گروه بسیج مرکز تهیه و تولید شده است.

وی عنوان کرد: فیلم نگین دریا مستندی از زندگی کادر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از زمان ورود به ناوچه جوشن و پیکان تا مرحله جدا شدن از اسکله منطقه چهارم دریایی در آبهای دریای خزر در گیلان است.

مدیرکل صداوسیمای گیلان با تأکید در افزایش تولید آثار مستند گفت: موقعیت جغرافیایی گیلان، وجود دریای خزر در حاشیه کشورهای همسایه ویژگی و پتانسیل خوبی برای تولید آثار مستند در گیلان است.

وی افزود: بهره گیری بیش از پیش از ظرفیتهای موجود در استان می تواند موجبات غنی شدن هر چه بیشتر تولیدات مستند و فاخر در مرکز گیلان باشد.

نصرپور اظهار داشت: این فیلم آذر ماه سال جاری از شبکه باران پخش خواهد شد.

وی ادامه داد: عوامل تولید فیلم مستند نگین گیلان شامل تهیه کننده " محمد جعفری "، نویسنده " علیرضا شعبانی "، تصویربرداران " مسعود پژهان "، " مهدی پژمان " است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان همچنین به مستند زیتون اشاره کرد و افزود: این مستند به مدت 35 دقیقه در سیمای مرکز گیلان در دست تهیه و تولید است.

وی خاطر نشان کرد: زیتون از قدیمی ترین درختان شناخته شده در جهان است و درخت آن عمری طولانی دارد و منشأ درخت زیتون در منطقه مدیترانه بوده که از آنجا به نقاط دیگر راه یافته است.

نصرپور بیان داشت: کشت زیتون در رودبار دو هزار سال قدمت دارد و با توجه به ارزشهای غذایی، دارویی آن بسیار ارزشمند است.

وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت این طلای سبز سیمای مرکز گیلان اقدام به تهیه مستندی محض درباره زیتون کرده که به تاریخچه زیتون در دنیا، ایران به ویژه منجیل، رودبار و لوشان می پردازد و در دیگر نقاط کشور به ویژه نقاط کویری تصویربرداری و مصارف زیتون نیز می پردازد.

مدیرکل صدا و سیمای گیلان ادامه داد: عوامل تهیه این برنامه شامل تهیه کننده، کارگردان و تصویربردار " بابک مجیدی "، نویسنده " مینا خوش خویی "، آهنگساز " پدرام ایمانی " و گوینده " داوود نماینده " است.